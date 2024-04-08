Mijn comfi meisjes-bh

Iedereen van mijn leeftijd is vaak zó druk. Allemaal zijn we bezig met school, sport, vrienden en al die andere dingen.



Maar rust is ook belangrijk. De dagen dat je je zachtste kleren aantrekt en de dingen doet waardoor je ontspant en nieuwe energie krijgt, die dagen hebben we nodig.



Op dat soort dagen heb ik mijn Alate bh aan. Door de diepe hals is de bh extra makkelijk aan te trekken en hij past goed bij outfits om in te chillen.



En, omg, wat zit die bh lekker. Dat is voor mij erg belangrijk. De bandjes zitten ruim en knellen niet bij je schouders. Het lijkt wel of je helemaal geen sport-bh aan hebt.