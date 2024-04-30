Veranderend lichaam, andere bh's

Toen mijn lichaam begon te veranderen, had dit veel invloed op mijn zelfvertrouwen. Gelukkig had ik veel steun aan mijn familie in die periode en vond ik sport-bh's waarin ik me goed voelde en waardoor ik mijn zelfvertrouwen bij het sporten terugkreeg.



Welke sport-bh ik draag, hangt af van wat ik doe. Als ik bijvoorbeeld voluit ga op de atletiekbaan, draag ik de Swoosh Pro voor ondersteuning.