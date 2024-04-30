Issey Kyson
Veranderend lichaam, andere bh's
Toen mijn lichaam begon te veranderen, had dit veel invloed op mijn zelfvertrouwen. Gelukkig had ik veel steun aan mijn familie in die periode en vond ik sport-bh's waarin ik me goed voelde en waardoor ik mijn zelfvertrouwen bij het sporten terugkreeg.
Welke sport-bh ik draag, hangt af van wat ik doe. Als ik bijvoorbeeld voluit ga op de atletiekbaan, draag ik de Swoosh Pro voor ondersteuning.
Maar als ik iets doe met minder heftige bewegingen, zoals yoga of rek- en strekoefeningen, dan draag ik een superzachte bh die alles in elke houding netjes op zijn plek houdt (voor mij is dit de Indy).
En voor rustdagen is de Alate mijn nummer één. Die is zo ongelofelijk zacht en heeft brede bandjes die nooit knellen. Het voelt bijna alsof je geen sport-bh aanhebt.
We zijn allemaal anders, dus je hoeft echt niet dezelfde bh's te dragen als je vriendinnen. Neem de tijd om verschillende bh's uit te proberen, je maten te laten opnemen en te ontdekken wat voor jou werkt.
Hetzelfde geldt voor menstruatieproducten. Cups, maandverband, tampons... iedereen heeft zo een eigen voorkeur. En voor wat extra gemoedsrust tijdens de gymles is er de Nike Pro Leak Protection legging, waar een extra laagje materiaal in zit dat doorlekken voorkomt.
Vergeet niet dat we deze veranderingen allemaal doormaken, dus wees er voor elkaar!
Issey x