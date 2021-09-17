Mr. YouTube deelt zijn feel-good dansmoves
Atleten*
Hoe de Litefeet-koning positiviteit uitstraalt en weer terugkrijgt
Mr. YouTube laat zijn kenmerkende Litefeet-moves zien in het centrum van Los Angeles.
"Iedereen even stilstaan", zegt hij, en de dansstudio wordt stil. "BOEM! Oké, daar gaan we weer, ik ben de enige echte Mr. YouTube, uit de Bronx, New York!"
Niemand kan Mr. YouTube, oftewel Switzon Haney, oftewel Switz (uitgesproken als 'Swiss'), beter introduceren dan hijzelf. De zelfbenoemde 'Litefeet-koning' heeft zichzelf leren dansen. Hij introduceerde zijn kenmerkende dansstijl voor het eerst in Harlem en de Bronx in de vroege jaren 2000, en claimt ook de eerste danser te zijn die viraal ging op YouTube. Vandaar de bijnaam.
"Ik wil mensen zelfvertrouwen geven. Dat straal ik ook uit."
Mr. YouTube heeft meer dan voldoende energie en zelfvertrouwen — iets wat hij graag deelt. "Ik straal het uit, ik wil mensen zelfvertrouwen geven", zegt hij, terwijl hij een Litefeet-les geeft in een dansstudio in Downtown Los Angeles waar hij op bezoek is. "Zelfvertrouwen is het sleutelwoord".
Zijn zelfvertrouwen is bedoeld als aanmoediging, niet als arrogantie. Zijn charisma stimuleert de mensen om hem heen om op te staan en te bewegen. "Soms zie je dat dans er supergaaf uitziet, maar word je er onzeker van", zegt hij. "Je denkt misschien dat het te moeilijk is. Ik probeer mijn stijl universeel en toegankelijk te maken. Ik vind het leuk om te zien dat mensen het proberen."
Maar wat is precies zijn stijl? Litefeet is bekend voor iedereen die ooit in de metro van New York is geweest en de bekende uitroep heeft gehoord wanneer de deuren sluiten: 'It's showtime! Showtime!'
Er komt veel voetenwerk bij kijken en ook trucjes met hoeden en schoenen, zoals halverwege een dansroutine een schoen uitschoppen en die weer vangen met je voet. De trucjes lukken niet altijd, zelfs niet voor Mr. YouTube, maar dat maakt hem niet uit. Het gaat er niet om perfect te zijn, het gaat erom te genieten van de vrijheid van zelfexpressie zonder bang te zijn om te falen. Daarom moedigen Litefeet-dansers elkaar ook met luide kreten aan.
"Straal positieve energie uit en dan zul je het terugkrijgen."
Die onverzettelijk positieve mindset van Mr. YouTube heeft hij zichzelf echt moeten aanleren. "Ik kom van de straat... ik kom uit een ruige buurt", zegt hij, ineens serieus. "Ik heb veel negativiteit gezien."
En tijdens moeilijke tijden maakt hij gebruik van dans om zichzelf — en anderen — te helpen. "Dans is altijd al mijn uitlaatklep geweest. Als ik ergens mee zat, ging ik dansen. Dans is goed voor mijn mentale gezondheid en welzijn, maar ook voor mijn lichamelijke gezondheid. Het is bijna therapeutisch. Dus zorg goed voor je geest, lichaam en ziel, en straal positieve energie uit, dan zul je dat ook terugkrijgen."
Het is tijd voor de volgende dansles en tijd voor een flinke dosis positieve energie. Ineens zie je zijn gezicht weer stralen. "BOEM! Hier is een verhaal, een gek verhaal..." En dat is het. Maar helaas niet eentje die we hier kunnen herhalen.
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Video: Aimee Hoffman
Fotografie: Thalia Gochez
Tekst: Dan Rookwood
Datum rapportage: juli 2021