Mr. YouTube deelt zijn feel-good dansmoves

Het is tijd voor de volgende dansles en tijd voor een flinke dosis positieve energie. Ineens zie je zijn gezicht weer stralen. "BOEM! Hier is een verhaal, een gek verhaal..." En dat is het. Maar helaas niet eentje die we hier kunnen herhalen.

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