Zo geeft de Nike Luka 3 een boost aan het spel

Zo helpt de Nike Luka 3 de sport vooruit
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Hier zijn drie redenen waarom je deze Luka schoen in de gaten moet houden.
Als guard voor de Dallas Mavericks heeft Luka Dončić niet voor niets de bijnaam 'Luka Magic'. Van beginnen als rookie van het jaar tot het aaneenrijgen van NBA-records alle jaren daarna, lijkt Dončić iedereen altijd minstens een paar stappen voor te zijn, ongeacht wie die tegenstander is.
Daarom was de Sloveense basketballer de perfecte keus voor een schoen die is geïnspireerd op zijn vaardigheden en prestaties. De Luka 2 werd geprezen om zijn ruime neus, stevigheid, schokbescherming en royale vulling. Nu is Nike klaar om de lat nog hoger te leggen.
De Luka 3 combineert het beste van de Luka lijn met nieuwe innovatie en houdt de magie gaande om deze drie redenen.
1. Snelheid en controle
Naast zijn opmerkelijke spel staat Dončić bekend om zijn passie voor supercars. De Luka 3 maakt gebruik van de eigenschappen waar hij het meest van houdt: een soepele versnelling en bediening, gericht op snelle bochten en een fabelachtige wegligging (alias grip).
Een deel van het design van de Luka 3 is daar dan ook een knipoog naar, met een visgraatpatroon dat is geïnspireerd op raceauto's. Zelfs de treklipjes zijn gemodelleerd naar het materiaal van de veiligheidsgordel. Spoiler: De mix van Dončić's vaardigheden en zijn enthousiasme voor supercars is de reden dat de kleurencombinaties Midnight Racer en Photo Finish zijn genoemd.
2. IsoPlate technologie en Cushlon 3.0 Foam
Bij het ontwerpen van de Luka 3 kwamen Nike designers tot de IsoPlate, een technologie die speciaal voor Luka werd ontwikkeld. Deze technologie verbreedt de laterale ondersteuning en haalt delen uit de opstaande rand van de plaat. Dat leidt tot een lichtere schoen die de voet toch goed omsluit op het voetbed, zodat zijwaartse en diagonale bewegingen optimaal kunnen worden benut.
Deze technologie is vanaf dag één van fundamenteel belang geweest voor de Nike Luka. Het is een voortzetting van een traditie van Jordan Brand performance-innovaties zoals Flight Plate en Eclipse Plate. De geavanceerde IsoPlate biedt een nieuw niveau qua wendbaarheid voor snelle wendingen, vooral in combinatie met het Cushlon 3.0 foam over de hele lengte van de schoen, dat voor een soepele afrol van hak naar teen zorgt. Versnel, vertraag, stap achteruit, val de basket aan: wat je op dat moment ook moet doen, de Luka 3 is er klaar voor.
3. Duurzaamheid
De Luka 3 bouwt voort op de performancevoordelen van de Luka 2 en legt de lat voor duurzaamheid van de hele Luka franchise hoger. Voor het eerst bestaat elke Luka 3 kleurencombinatie voor minstens 20% van het gewicht uit gerecycled materiaal. Bij de Luka 2 haalde slechts één kleurencombinatie per seizoen deze drempel.
Daarmee valt de Luka 3 in dezelfde categorie als enkele van de meest duurzame schoenen van Nike, waaronder de Nike Dunks en Nike Air VaporMax. Daarmee is de schoen toonaangevend wat betreft duurzaamheid in de Jordan lijn. Als performance hand in hand gaat met opvallende innovatie en de stijl van een sportwagen, en ook nog eens duurzaamheid toevoegt aan de mix? Dat is magie.