Is juicen gezond? Erkende diëtisten leggen het uit

Trends komen en gaan in de wellnesswereld, en juicen is daar geen uitzondering op. De praktijk is in de loop der jaren aan populariteit blijven winnen (en verliezen). En hoewel juicen voordelen heeft, zijn er andere populaire claims over de praktijk die niet wetenschappelijk bewezen zijn.

Voor de niet-ingewijden, juicen is precies zoals het klinkt. "Het is de kunst om sap uit een vrucht of groente te halen, waarbij vaak de rest van het product (pulp, vezels, zaden en schil) worden weggeworpen", zegt Maya Feller, M.S., erkend diëtist. Maar is juicen gezond en zijn de veelgehoorde voordelen meer dan een hype?

Hierna behandelen Feller en Brittany Modell, M.S, erkend diëtist, alle details, inclusief de voordelen van juicen en de eventuele risico's waar je op moet letten.