In Good Company: vijanden in de ring, vriendinnen daarbuiten 

Gong Jin: Mannen richten zich meer op kracht en incasseren, en voor vrouwen draait het meer om techniek, nauwkeurigheid en de juiste strategie. In een groep met mannen voelt het of ik mezelf moet bewijzen. Ik wilde met andere vrouwen trainen, maar destijds was er geen plek voor ons. Zo is het begonnen.

Han Beiying: Je ziet weinig boksscholen voor vrouwen in China. Ik denk zelfs dat die van ons de eerste was. We hebben zo een veilige plek om te trainen en hoeven ons geen zorgen te maken om al te harde klappen.

Zhong Zheng: Ik vind het fijn om in een privésfeer te trainen, in kleine groepen, met goede vriendinnen. Ook waardeer ik het hoge niveau van de coaches: vrouwen die begrijpen wat je drijft.