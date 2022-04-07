De beste manier om een T-shirt op te vouwen om ruimte te besparen

Stel jezelf eerste de vraag of je je shirts wel of niet op wilt vouwen. Als je snel een shirt aan wilt trekken zonder het eerst te hoeven strijken, kun je overwegen om deze kledingstukken op te hangen.

Over het algemeen kun je kleding van linnen (wat snel kreukt), blouses, overhemden en jasjes het beste ophangen. Hoewel je met ophangen kreukels kunt vermijden, kunnen sommige kledinghangers de vorm van je shirt vervormen. Gewatteerde of bredere hangers kunnen deze vervorming voorkomen.

Een alledaags T-shirt van polyester of een katoenmix, zoals een Nike Dri-FIT trainingstop, kan worden opgehangen als je kledingkast groot genoeg is. Maar het voordeel van T-shirts opvouwen is dat je de ruimte die je hebt optimaal kunt benutten.