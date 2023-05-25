7 golfoutfits voor heren
Stylingtips
Bekijk de verschillende polo's, lange shorts en chique golfschoenen.
Golfoutfits voor heren zijn niet ingewikkeld. Een polo en broek (of shorts) zijn de basis. Daarna volgen de juiste schoenen, handschoenen en headgear.
Op een willekeurige dag op de golfclub, of je nu langs alle 18 holes gaat of een korter rondje maakt, kun je niet zonder een riem, een zonnebril en warme laagjes. Korte mouwen en ventilerende performancematerialen zijn essentials bij warm weer. Net als shorts, als je je kuiten wilt laten zien (en als de dresscode dat toestaat).
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Maar omdat de dresscode voor een golfoutfit voor heren vrij simpel is, zie je vaak klassieke kleding zoals polo's, khaki broeken en chino's op de baan. Maar dat betekent niet dat je niet creatief kunt zijn en de grenzen van je persoonlijke stijl niet kunt verleggen met een nieuwe kleur, een opvallende print of een modern design: probeer eens een golfshirt of een joggingbroek.
Datzelfde geldt voor golfschoenen. Klassiekers met opgestikte neuzen, brogues en oxfords zie je het meest. Maar waarom eis je niet een keer de aandacht op met Air Jordans die voor de green zijn gemaakt? Daarmee voel je je onoverwinnelijk van de tee tot de laatste putt.
Of je je nu klaarmaakt voor je eerste les of je voorbereidt op een toernooi, hieronder vind je zeven golfoutfits voor heren die je motiveren en je handicap laag houden.
7 golfoutfits voor heren
1.Polo + korte broek + riem + golfsneakers met mesh
Til de look van een polo met broek naar een hoger niveau met kleuraccenten en patronen. In de zomer geldt: hoe feller het shirt met kraag, hoe beter. Een witte broek van materiaal dat niet aan de huid plakt is een andere manier om deze outfit af te stemmen op warm weer.
Twee andere handige performancegerichte details voor een hittebestendige outfit zijn een pasvorm die de enkel bloot laat en een flexibele pijp die bewegingsvrijheid biedt. Golfsneakers met ventilerende mesh en een riem maken de look samen af.
2.Golfjack + polo + khaki broek + schoenen met ondersteuning
Als je in de regen op de baan staat, is een licht golfjack van waterafstotend materiaal onmisbaar. Het is een luchtig, veelzijdig laagje bij winderig én zonnig weer. Een flexibele khaki broek is een andere golfklassieker die geschikt is voor ieder klimaat, net als een witte, zweetafvoerende polo.
Met golfschoenen met ondersteuning zit je nooit fout: de superzachte demping rondom gevoelige gebieden, zoals de enkel en de middenvoet, leiden je comfortabel langs alle 18 holes.
3.Golfsweater + top met korte rits + chino's + retro golfschoenen
Op een koude dag op de baan heb je laagjes nodig – we beginnen met een golfsweater van merinowol. Een top met korte rits in een vergelijkbare kleur is praktisch om warm te blijven, maar geeft je ook wat extra persoonlijke stijl. Chino's zijn geschikt voor elk type weer: bij drogere temperaturen is een donkerdere kleur passend. En tot slot voegen een paar retro golfschoenen een jaren 90-uitstraling aan je outfit toe. Ze zien er niet alleen goed uit, maar verbeteren je golfspel ook als ze met geavanceerde technologie zijn gemaakt.
4.Getailleerde broek + klassieke polo + jack met rits + nette schoenen
Voor een golftoernooi moet je er netjes en professioneel uitzien. Een getailleerde broek van flexibel materiaal maakt niet alleen een goede indruk, maar biedt ook al het comfort dat je nodig hebt voor drives, slices, backswings en putts.
Een gemêleerde polo is nog een klassieker waarmee je je hoofd koel houdt in het heetst van het golftoernooi. Een golfjack met rits kun je makkelijk aan- en uittrekken, of het nu voor een warming-up is of wanneer het weer opeens omslaat. Een nette golfschoen zorgt voor een chique uitstraling en maakt de look compleet. Een paar met spikes op de zolen biedt de grip die je nodig hebt om ieder schot kracht bij te zetten.
5.Hoodie + broek met 5 zakken + headgear + high-tops
Golfoutfits voor heren zijn dan misschien gebaseerd op de klassiekers, maar dat betekent niet dat je er geen streetstyle-elementen aan toe kunt voegen voor een nieuwe look. Een eenvoudige hoodie van performancemateriaal is altijd een uitstekende basis: hij is veelzijdig, comfortabel en iets relaxter dan een sweater, maar toch elegant. Een op denim geïnspireerde broek met vijf zakken zorgt voor een moderne touch, maar stretcht ook mee met je heupen. High-tops voor golfen zijn altijd een coole keuze en een zweetafvoerende kliksluiting maakt de look helemaal af.
6.Ventilerende polo + shorts + pet + zonnebril
De ultieme zomerse golfoutfit voor heren bestaat uit shorts en een lichte en zweetafvoerende polo. Extra's met bescherming tegen de zon maken deze look geschikt voor warm weer, zoals een klassieke pet met een zweetband aan de binnenkant en een performancezonnebril met ventilatie om de glazen niet te laten beslaan.
7.Polo voor jongens + sneakers + omkeerbare riem + handschoen
Bereid een jonge golfer voor op succes in klassieke kleding die hij kan dragen tijdens lessen en zijn vele oefenronden. Start met een ventilerende polo in een veelzijdige kleur en combineer hem met shorts of een broek. Dan de golfschoenen. Ga voor schoenen met grip, ventilatie en middenzolen van flexibel foam. Hij kan bij iedere golfoutfit een omkeerbare riem dragen. En tot slot: een paar lichte, elastische golfhandschoenen die hem de look van een prof geven.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke