De AntetokounBros Academy in actie

Geen basket buiten bereik
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De wereld kent Giannis Antetokounmpo misschien als NBA kampioen, maar het is zijn werk buiten het speelveld dat pas echt bijzonder is.
Giannis Antetokounmpo is een van de meest besproken NBA spelers: een MVP, een kampioen, maar hij is dan ook de Greek Freak! Maar echt bijzonder is waar hij buiten het basketbal aan bouwt: de AntetokounBros Academy.
Giannis’ passie ligt bij basketbal, maar hij wil een plek laten ontstaan waar echt iedereen zich thuisvoelt. De filosofie van zijn kamp omschrijft het perfect: het maakt niet uit waar je vandaan komt, het gaat om waar je kunt komen!
"De meeste kinderen die hier komen voelen zich buitenbeentjes, en ze hebben minder zelfvertrouwen. Na deze ervaring kunnen ze meer zelfvertrouwen opbouwen — ze ontwikkelen de vaardigheden die je in de maatschappij nodig hebt."
Evina Maltsi
Head Coach AntetokounBros Academy
Elk jaar verwelkomt de Academy 100 kinderen (en 12 coaches) uit kwetsbare sociale groepen, uit verschillende wijken en landen, en met verschillende achtergronden. Hier krijgen ze de kans om zich uit te leven en via sport hun talenten te ontwikkelen.
Samen met zijn broers, en de hulp van de Onassis Foundation en Eurohoops heeft Giannis iets neergezet dat hij in zijn jeugd niet had, iets inspirerends. Daarom betekent het zoveel voor hem.
De Academy is gevestigd in basketbalzalen die door Nike zijn gerestaureerd en teruggegeven aan de wijken Ellinorosson, Ampelokipi en Lamprini, en biedt hier zoveel meer dan wat er op het veld gebeurt.
Het hele jaar door krijgen kinderen sessies met mentoren en opleidingskansen via de Onassis Foundation, spelanalyses geleid door coachingsteam Eurohoopt, en inspirerende woorden van bekende atleten en professionals uit verschillende vakgebieden.
"Deze kids zijn een afspiegeling van de maatschappij. Als wij als één denken en acteren, is dat uiteindelijk beter voor iedereen."
Konstantinos Papaloukas
Managing Partner: Eurohoops
Als zoon van immigranten die uit Nigeria vertrokken om in het Griekse Athene werk te zoeken, weet Giannis hoe het is om een buitenbeentje te zijn. Om die reden wil hij ervoor zorgen dat elk kind zich welkom en gesteund voelt, en zich ondanks alles volledig kan ontwikkelen.
"Iedereen heeft een eigen verhaal, een eigen leven, een eigen huidskleur... we kunnen altijd iets nieuws van elkaar leren."
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros is net een familie waarin coaches en leerlingen levenslessen van elkaar leren. Dat maakt het zo bijzonder.
De Academy biedt ook vrij concrete voordelen. De leerlingen werken toe naar een eindceremonie en zes van de beste studenten krijgen een studiebeurs om op de Eurohoops Academy verder te basketballen. De geslaagden die er dit jaar uitsprongen krijgen een 'One of a Kind'-beurs voor de universiteit, gesponsord door de Onassis Foundation.
"Binnen de AntetokounBros Academy vormen mensen met verschillende nationaliteiten, religies en genders een team in de wijken van Athene — en hier jagen ze hun dromen achterna."
Afroditi Panagiotakou
Director of Culture bij de Onassis Foundation
De Academy mag dan indrukwekkend zijn, zoals we van Giannis gewend zijn, vat hij het heel simpel samen:
"Je komt hier om plezier te hebben!"
Giannis Antetokounmpo
Hij werkt misschien wel harder dan wie dan ook, maar Giannis vindt dat wanneer je je vrij genoeg voelt om plezier te hebben, je ook de vrijheid hebt om te worden wie je echt bent.
"Als je iets vindt wat je gelukkig maakt, moet je dat blijven doen. Dan word je de beste versie van jezelf."
Giannis Antetokounmpo
Fotograaf: Eleni Albarosa
Film: Alkis Papastathopoulos
Animatie: Ultra Brand Studio