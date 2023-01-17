Air Jordan collectie
Air Jordan 7
Originele releasedatum (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT/ NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130014-100)
Air Jordan 7
Originele releasedatum (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT/ NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130014-100)
Wereldwijde winnaar
Met de Air Jordan 7 werd Michael Jordan een internationale ster. Hij droeg het onmiskenbare design en sleepte een tweede opeenvolgende NBA-kampioenschap in de wacht, werd MVP van de Finals en het seizoen en won met het legendarische Amerikaanse team een gouden medaille op de spelen van Barcelona in 1992.
Een stukje geschiedenis
Een legendarische sprong vooruit
Terwijl Jordan een steeds nadrukkelijker stempel op het basketbal drukte, sloeg Jordan Brand met de Air Jordan 7 een sierlijke, nieuwe richting in. Door twee prominente kenmerken (Nike merkdetails aan de buitenkant en een venster met zichtbare Air) weg te laten, sloeg deze versie van de Air Jordan een nieuwe richting in buiten Nike Basketball.