Aan het einde van seizoen 1989-1990 was het duidelijk dat Jordan beter was dan ooit. Hij brak zijn eigen records met 69 punten tegen Cleveland en scoorde 92 driepunters na 'slechts' 58 in totaal in al zijn seizoenen daarvoor. Het leek wel of hij alleen nog maar aan het opwarmen was geweest. De AJ 5 werd in 1990 wereldwijd geïntroduceerd door Spike Lee's iconische personage Mars Blackmon.