Air Jordan 20
Oorspronkelijke releasedatum
(2005)
Designer
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Herkomst
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur
(WHITE / BLACK – RED)
Oorspronkelijke prijs
($ 175)
Stijlcode
(310455-101)
Air Jordan 20
Oorspronkelijke releasedatum (2005)
Designer (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur (WHITE / BLACK – RED)
Oorspronkelijke prijs ($ 175)
Stijlcode (310455-101)
Twee decennia van wereldklasse
In 2005, en 20 jaar in schoenen verder, hadden Michael Jordan en het Jordan Brand iets bereikt wat geen enkel merk ooit was gelukt. Ze hadden miljoenen basketballers overal ter wereld geïnspireerd, een blijvende historie opgebouwd en de sportwereld een nieuwe standaard gegeven voor wereldklasse. Een prestatie van die omvang vroeg om een speciale schoen. Om stil te staan bij die bijzondere twintig jaar, wendde Jordan zich tot zijn legendarische ontwerper Tinker Hatfield, en keerde het duo dat aan de wieg stond van de moderne sneaker weer even terug.
Een stukje geschiedenis
Levensverhaal als legacy
Hatfield gebruikte dat 20e jubileum als een canvas en probeerde het levensverhaal van MJ te vertellen met zijn design. Meer dan 200 iconen werden in het bovenwerk verwerkt, waarbij elk symbool een fase vertegenwoordigde in het leven van Jordan, vanaf zijn kindertijd tot en met zijn ongeëvenaarde carrière. In de zijkant waren ook 69 putjes aangebracht, een weergave van de hoogste score van MJ in een wedstrijd ooit. Om een schoen te maken die als de autobiografie van een atleet als MJ leest, gooide Tinker alle remmen los. De AJ 20 is daar zeker een voorbeeld van.