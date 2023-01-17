Shop alle nieuwe producten

Shop

Laatste update: 17 januari 2023
Leestijd: 2 min.

Air Jordan 2

Originele releasedatum (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT/ROOD)
Originele prijs ($ 100)
Stijlcode (4361)

Air Jordan 2

Originele releasedatum (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT/ROOD)
Originele prijs ($ 100)
Stijlcode (4361)

De geschiedenis van de Air Jordan 2, Download de SNKRS app

Download de SNKRS app

Exclusieve toegang tot alle releases en insiderkennis vanuit de sneakerscommunity.

Download de app
De geschiedenis van de Air Jordan 2, Download de SNKRS app

Download de SNKRS app

Exclusieve toegang tot alle releases en insiderkennis vanuit de sneakerscommunity.

Download de app

Jordan gaat een stap verder

De tweede generatie Jordan luidde een nieuw schoenentijdperk in. De Air Jordan 2 kwam uit vlak nadat Jordan zijn intrede in het basketbal had gedaan, maar was een primeur op zich: voor het eerst in de geschiedenis van de sport werd high-end mode gecombineerd met basketbal.

Een stukje geschiedenis

Explosief maar stijlvol

De schoen werd gemaakt in Italië, met strakke lijnen, Air over de hele lengte en zonder de kenmerkende Swoosh. Daarmee tilde de Air Jordan 2 verfijning naar een hoger peil op het veld. Designer Bruce Kilgore, de man achter de iconische Air Force 1, ontwierp dit paar. De OG release liep van 1986 tot 1987, maar leeft voort in de AJ2 Retro.

Kleurencombinaties

Voor het eerst gepubliceerd: 17 januari 2023