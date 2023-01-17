Air Jordan 2
Originele releasedatum (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT/ROOD)
Originele prijs ($ 100)
Stijlcode (4361)
Air Jordan 2
Originele releasedatum (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT/ROOD)
Originele prijs ($ 100)
Stijlcode (4361)
Jordan gaat een stap verder
De tweede generatie Jordan luidde een nieuw schoenentijdperk in. De Air Jordan 2 kwam uit vlak nadat Jordan zijn intrede in het basketbal had gedaan, maar was een primeur op zich: voor het eerst in de geschiedenis van de sport werd high-end mode gecombineerd met basketbal.
Een stukje geschiedenis
Explosief maar stijlvol
De schoen werd gemaakt in Italië, met strakke lijnen, Air over de hele lengte en zonder de kenmerkende Swoosh. Daarmee tilde de Air Jordan 2 verfijning naar een hoger peil op het veld. Designer Bruce Kilgore, de man achter de iconische Air Force 1, ontwierp dit paar. De OG release liep van 1986 tot 1987, maar leeft voort in de AJ2 Retro.