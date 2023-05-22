Het NBA-seizoen van 2001-2002 zag de tweede comeback van MJ naar de sport, maar nu als speler van de Washington Wizards. Ter ere van zijn terugkeer, bracht Nike designer Wilson Smith III terug om een Air Jordan te ontwerpen die paste bij het moment. Om MJ's magie in de lucht en zijn vermogen om tijdens het springen te improviseren vast te leggen, haalde het design van de AJ17 inspiratie uit het improviserende karakter van jazz. Op het moment dat het ontwerp van de AJ17 een feit werd, tekende Jordan Brand hun eerste contract met een muzikant: jazzspeler Mike Philips.