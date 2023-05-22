Air Jordan 17
Oorspronkelijke releasedatum
(2002)
Designer
(WILSON SMITH III)
Herkomst
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur
(WIT/VARSITY RED – CHARCOAL)
Oorspronkelijke prijs
($ 200)
Stijlcode
(302720-161)
Air Jordan 17
Oorspronkelijke releasedatum (2002)
Designer (WILSON SMITH III)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur (WIT/VARSITY RED – CHARCOAL)
Oorspronkelijke prijs ($ 200)
Stijlcode (302720-161)
Een magische comeback
Het NBA-seizoen van 2001-2002 zag de tweede comeback van MJ naar de sport, maar nu als speler van de Washington Wizards. Ter ere van zijn terugkeer, bracht Nike designer Wilson Smith III terug om een Air Jordan te ontwerpen die paste bij het moment. Om MJ's magie in de lucht en zijn vermogen om tijdens het springen te improviseren vast te leggen, haalde het design van de AJ17 inspiratie uit het improviserende karakter van jazz. Op het moment dat het ontwerp van de AJ17 een feit werd, tekende Jordan Brand hun eerste contract met een muzikant: jazzspeler Mike Philips.
Een stukje geschiedenis
Gemaakt voor soepele performance
Geïnspireerd door de improviserende flow van jazz, gebruikte Smith vloeiende lijnen als een primair element van de AJ17 en gaf hij de schoen muzieknoten mee op de veterdopjes. Om performance niet onder te laten doen aan de stijl, kregen de schoenen een Zoom Air bag in de hak, een versterkingsplaat over de hele lengte en een TPU-hakstabilisator. Op dat moment waren de AJ17's de duurste AJ's ooit gemaakt, met een verkoopprijs van $ 200. Aan het innovatieve verpakkingssysteem kon je goed zien waar de schoen zijn inspiratie vandaan haalde: de AJ17 zat in een metalen aktetas, geschikt voor een rondreizende jazzspeler, en bevatte een digitale gids over het design van de schoen.