De OG in zwart en rood was de eerste schoen met meerdere kleurencombinaties die ooit in de NBA werd gedragen. De schoen werd in eerste instantie verboden omdat de kleuren in strijd waren met het tenuebeleid van de bond. Op het dragen van de schoen stond een boete van $ 5000 per wedstrijd. Deze OG leeft voort in de Air Jordan 1 Retro, als eerbetoon aan een legende die het creatieve potentieel van de sport verruimde en nieuwe betekenis gaf aan de band tussen stijl en cultuur in basketbal.