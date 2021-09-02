Nieuwe overwinningen: Eliud Kipchoge
Atleten*
Zijn historische marathon van 1:59:40 was nog maar het begin. Nu gebruikt Eliud Kipchoge zijn bovenmenselijke prestaties om mensen over de hele wereld te inspireren hun potentieel in een nieuw licht te zien.
Op trainingskamp slaapt hij altijd op het bovenste stapelbed. Hij houdt van de muziek van Kelly Clarkson. En hij start een wereldwijde beweging die veel verder gaat dan sport. De legendarische status van Eliud Kipchoge werd bevestigd toen hij de marathon binnen twee uur liep. Hieronder schetsen zijn vrienden en kennissen een intiem beeld van een legende die succes een nieuwe definitie geeft.
Een bescheiden held
Toen Gloria Kosgei, een advocaat uit Eliud Kipchoge's thuisstad Eldoret in Kenia, de legendarische marathonloper voor het eerst ontmoette, deed hij iets wat haar verraste: hij stelde zichzelf voor.
"De eerste keer dat we elkaar ontmoetten, was hij heel erg vriendelijk. Hij zei: Gloria, ik heet Eliud. Hij moest zichzelf voorstellen. Wie kent Eliud nou niet?", zegt ze lachend.
Nu Gloria een goede vriendin van Kipchoge is, waardeert ze zijn natuurlijke bescheidenheid — een eigenschap waarmee hij bewondering en respect oogst in zijn thuisland en daarbuiten.
"Iedereen heeft het over zijn bescheidenheid", zegt Gloria. "In Kenia hebben we veel geweldige atleten, maar een atleet van zijn klasse vinden die ook nog eens bescheiden is, dat is echt zeldzaam. Hij wil geen speciale behandeling, hij gaat net zoals de rest gewoon in de rij staan. Eliud is een veelbesproken atleet, maar zo ziet hij zichzelf niet. Hij zegt: Ik ben Eliud. Dat is alles."
"Eliud is een veelbesproken atleet, maar zo ziet hij zichzelf niet. Hij zegt: Ik ben Eliud. Meer niet."
Kipchoge's trouwe advocaat, Richard Cheruiyot, kent hem al heel lang. Richard, die ook in Eldoret woont, is al meer dan 20 jaar heel hecht met Eliud en zegt dat, ondanks zijn succes, Kipchoge's houding — en zijn slaapgewoonten — niet zijn veranderd.
"In die eerste tijd toen hij nog niet bekend was, ging hij regelmatig naar het atletiekkamp in Kaptagat, Kenia. Hij is nu wereldkampioen, maar hij gaat nog steeds naar dat kamp en slaapt bovenin een stapelbed. Hij heeft daar geen problemen mee", zegt Richard verbijsterd over zijn klant en vriend.
"Wanneer hij buiten het kamp is, werkt hij door zijn bekendheid als een soort magneet op mensen. Ze stellen hem vragen en willen selfies met hem, en ik heb hem nog nooit iemand zien wegsturen."
Consistentie doet het 'm
Kipchoge bezit nog een eigenschap waarmee hij zijn vrienden en kennissen inspireert: onophoudelijke discipline. Emilie Mullier Charrier, een makelaar en marathonloper uit Berlijn, ontmoette hem bij de marathon in Berlijn in 2018. Ze vertelt dat ze na haar ontmoeting met Kipchoge gemotiveerd werd om serieuzer te gaan trainen, waardoor ze de marathon in een uur minder liep. Maar de voordelen van die mentaliteit reikten veel verder dan haar training.
"Eliud heeft veel invloed op me gehad", zegt ze. "Wanneer je ziet hoe gedisciplineerd, consistent en toegewijd hij is, werkt dat aanstekelijk. Zijn aanpak van hardlopen gebruik ik nu ook in mijn zakelijke leven. Altijd een plan, een programma hebben, iedere dag mijn best doen, zelfs als ik niet in vorm ben. Ik wil gewoon altijd het beste uit mezelf halen en beter zijn dan gisteren, net als hij."
Ook Usila Koech, een leningsadviseur uit Las Vegas, volgt Kipchoge op de voet. Usila's familie is al meer dan 30 jaar zeer hecht met Kipchoge's coach, Patrick Sang. Haar twee zonen zijn hardlopers en ze hebben, net zoals Emilie, Kipchoge's arbeidsethos overgenomen.
"In 2019 zijn we met ons hele gezin naar Kenia gegaan en vroegen we of we hem konden ontmoeten, ook al wisten we dat hij zich aan het voorbereiden was op zijn poging om de marathon in Wenen binnen twee uur te lopen. Hij was er op tijd en we kregen zijn volledige aandacht. Hij knuffelde de jongens, lachte vrolijk met hen en omarmde hen. Hij deelde zijn verhaal, vroeg de jongens naar hun dromen en vertelde hen: Alles wat je wilt doen, zul je ook doen. Daar moet je wel gedisciplineerd voor zijn. Je moet consistent zijn. Je moet hard werken."
Hij deelde zijn verhaal, vroeg de jongens naar hun dromen en vertelde hen: "Alles wat je wilt doen, zul je ook doen. Daar moet je wel gedisciplineerd voor zijn. Je moet consistent zijn."
De familie Koech maakte die dag een foto met Kipchoge. Maanden later stonden ze in het publiek terwijl Kipchoge zijn historische marathon in Wenen liep. De ervaring en de gesprekken die ze voor de wedstrijd met Kipchoge hadden gehad, hebben diepe indruk gemaakt op Usila's zonen.
"De ontmoeting met Eliud heeft de manier waarop ze de wereld zien, veranderd", zegt Usila. "Wij hebben een grapje in onze familie. De meeste mensen zeggen 'Wat zou Jezus doen?' maar wij zeggen 'Wat zou Eliud doen?' Wij denken hieraan, omdat je niet succesvol wordt door middelmatige dingen te doen. Je wordt succesvol door heel erg gedisciplineerd en consistent te zijn."
Bron van inspiratie
Kipchoge's benadering van succes is inspirerend, omdat hij ieder doel bereikbaar maakt. Madhvi Dalal, een apotheker uit Wales die een non-profitorganisatie voor armoedebestrijding in Nairobi heeft opgericht, is getuige geweest van Kipchoge's magische aanpak toen hij als vrijwilliger voor haar werkte in Samburu County in Kenia.
"Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen komen veel voor in dit deel van het land", zegt Madhvi. "Ik leer de meisjes over een gezonde menstruatie en seksuele rechten. Maar Kipchoge heeft hen nog veel meer geleerd. Hij zei: Vitamine N is het recht om nee te zeggen. En dat is veel belangrijker dan welke vitamine ook. Je hebt het recht om nee te zeggen. Hij zei ook: 'Een boek is je beste vriend'. Veel van de meisjes hebben dit onthouden. Twee maanden later vroegen mensen hen: 'Wat wil je doen als je ouder wordt?' Ze beantwoordden die vraag met: ingenieur, piloot, etc. Hij gaf hen hoop."
Terwijl Kipchoge Madvhi's meisjes stimuleerde om over hun toekomstige carrières te dromen, vertelt Elijah 'Eljay' Mutua, een graffiti-artiest in Nairobi, dat de hardloper een constante invloed op zijn kunst heeft.
"Kipchoge heeft me geïnspireerd om te geloven dat je niet te stoppen kunt zijn", vertelt Eljay. "De beste les die ik heb geleerd was dat ik trouw aan mezelf moest blijven, wat er ook gebeurt. Je eigen persoonlijkheid komt altijd terug in je werk. Het lijkt een beetje op een handtekening. Dus als je jezelf terugvindt, vind je ook de sleutel naar al het andere."
"Kipchoge heeft me geïnspireerd om te geloven dat je niet te stoppen kunt zijn."
De ware erfenis
Eliud gebruikt zijn gave niet alleen om records te verbreken, maar ook om anderen, van Eldoret tot Las Vegas, te inspireren en in hun kracht te zetten, zodat ze hun dromen kunnen najagen. Of het nu een persoonlijk record is, een nieuw doel of een betere toekomst, Kipchoge heeft de levens van deze mensen veranderd door hen over hun eigen obstakels heen te helpen en hen te helpen hun eigen doelen te behalen.
Deze wereldwijde community van mensen die geloven in hun eigen, onbeperkte mogelijkheden is Kipchoge's ware erfenis. Een erfenis die langer behouden zal blijven dan zijn gouden medailles, zijn bovenmenselijke snelheid en zijn stralende momenten op een podium. Aan het eind van ons interview raakt Usila Koech — de vrouw wiens hele familie leeft volgens het motto, 'Wat zou Eliud doen?' — de kern van die erfenis.
"Ik denk dat het zijn missie is — en dat geloof ik echt — om de wereld veel beter achter te laten dan hoe hij hem aantrof."
Muurschilderaar: Elijah 'Eljay' Mutua
Fotografen: Kyle Weeks en Chris Anderson