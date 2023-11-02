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Laatste update: 2 november 2023
Leestijd: 4 min.

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

Eliuds wijsheden

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    Met geduld kom je verder.

    Hardlopen vraagt om geduld. Doorzetten kan moeilijk zijn, en het kan lijken alsof je maar weinig vooruitgang boekt. Voor succes op de lange termijn moeten hardlopers anders naar hun proces leren kijken, en plezier vinden in het behalen van kleine, afgemeten stapjes.

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    Kijk naar de magie, niet naar de kilometers.

    Geloven in jezelf is essentieel op elke weg naar succes. Als je in jezelf, je beslissingen en in je discipline gelooft, kom je uiteindelijk over de finishlijn.

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    Rust zo hard als je rent.

    De meeste hardlopers nemen rust niet serieus. Ze zien het niet als onderdeel van hun 'training'. Door te rusten kun je meer doen, blijf je gezond en kun je uiteindelijk met meer snelheid en meer voldoening hardlopen op de dag van de wedstrijd.

Eliuds eigen collectie

Eliud Kipchoge, 20 JAAR IN DE MAAK

Eliuds eigen collectie

20 JAAR IN DE MAAK

Een collectie voor iedere hardloper gebaseerd op het ethos van Eliud Kipchoge.S

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Voor het eerst gepubliceerd: 2 november 2023