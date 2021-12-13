3 manieren om een gelukkiger leven te leiden, volgens psychologen

Snel op weg naar geluk
Coaching
Misschien klinkt het als een droom, maar je kunt echt wel lachend door het leven — deze gids helpt je daarbij.
Heb je wel eens dat knagende gevoel dat je gelukkiger zou moeten zijn dan je bent? Je leven ziet er op papier/Instagram geweldig uit — je hebt die leuke stage of baan, dat fijne appartement, een enorme sociale kring, etc. — en je kunt niets aanwijzen wat echt mis is. Maar er mist toch nog iets.
Volgens de bekende psycholoog Martin Seligman, PhD, ben je niet echt gelukkig, je doet maar wat. Je alleen richten op plezierige momenten (zoals het kopen van een nieuwe outfit of het upgraden van je telefoon) of het verzamelen van ervaringen en prestaties (zoals het winnen van een wedstrijd of het semester afsluiten met goede cijfers) kan je een tijdje gelukkig maken, merkt hij op, maar dat geluk is van korte duur.
Authentiek geluk, zegt Seligman, komt voort uit een leven van diepe voldoening. Dingen vinden waarbij je je betrokken voelt en je tijd besteden aan activiteiten en relaties die belangrijk voor je zijn, leiden tot een blijvend gevoel van zingeving. Daardoor word je pas echt gelukkig.
"Het is een reis; er is geen criterium voor 'het gemaakt hebben'."
Melissa Green
gediplomeerd klinisch psycholoog
3 stappen om te gedijen
Het idee om je doel te vinden en ernaar te leven kan een beetje intimiderend zijn. Zie het niet als het toewerken naar één moment waarop je het nirwana van authentiek geluk bereikt en dag en nacht gelukkig bent. "Het is een reis; er is geen criterium voor 'het gemaakt hebben'", legt gediplomeerd klinisch psycholoog Melissa Green uit. "Het is niet zo dat je iets groots doet en je er bent."
Bovendien (en dit is zo belangrijk!): werken aan authentiek geluk hoeft niet zo'n enorme onderneming te zijn. Je hoeft je leven niet helemaal om te gooien of al je materiële bezittingen op te geven en elke ochtend een uur — of vijf — te mediteren. Begin gewoon met deze kernactiviteiten uit Seligmans theorie.
1. Voeg meer momenten van onmiddellijk plezier toe (met mate).
Hoe het werkt: Iets plezierigs doen kan je direct positieve energie geven, zegt Green, omdat er dopamine vrijkomt, een neurotransmitter die je stemming beïnvloedt. Denk aan het onder de knie krijgen van een pull-up zonder hulp, je ochtendkoffie mee naar buiten nemen, of nog een plantenbaby aan je collectie toevoegen.
Sterker nog, als het gaat om het verbeteren van je stemming, kunnen meerdere korte periodes van plezier of geluk (zoals hierboven genoemd) een langduriger effect hebben dan minder grote, zoals een grote promotie of trouwen. "Daarom is het belangrijk om van de kleine dingen te genieten", zegt Green.
Probeer het eens: Je hebt het nastreven van plezierige dingen waarschijnlijk al onder de knie, toch? De sleutel is om ervoor te zorgen dat je niet voortdurend op zoek bent naar het volgende geweldige ding, want dat zou je minder tevreden kunnen maken met wat je nu hebt, zegt Green. En als een commissieloon, een grotere tv of het volgende feestje je belangrijkste (of enige) vormen van voldoening zijn, dan is het tijd om je focus naar binnen te richten, legt Aaron Weiner, PhD, uit, psycholoog en gastheer van de podcast Let's Talk. De volgende stap brengt je dichterbij...
2. Zoek activiteiten waar je volledig in opgaat.
Hoe het werkt: Eten en winkelen is leuk, maar een activiteit doen waarbij je je betrokken voelt, geeft veel meer voldoening. Betrokkenheid is het gevoel dat je ergens helemaal in opgaat, bijvoorbeeld als je in de zone bent tijdens een lange duurloop, als je helemaal opgeslokt wordt in een geweldig boek, of als je je volledig focust tijdens yoga. Als iemand je vraagt hoe je je voelt, zeg je niet per se gelukkig, maar je voelt je waarschijnlijk wel vredig, zegt klinisch psycholoog Carla Marie Manly, PhD, de auteur van Joy From Fear. Je bent in een staat van rust, waarbij je hersenen stoppen met ratelen omdat je er 100 procent in zit.
Probeer het eens: De kans is groot dat je momenten in je dag of week kunt vinden waarop je ergens helemaal in opgaat (en ervan geniet, dus waarschijnlijk geen Zoom-gesprek). Maar als de dingen die je vroeger deed voordat het leven chaotisch werd, in de vergetelheid zijn geraakt of je gewoon niet meer interesseren, is het tijd om terug te gaan naar de tekentafel. "Zodra je zegt dat je meer wilt [als je midden in een activiteit zit], ben je betrokken", zegt Manly.
Begin met brainstormen over activiteiten die op jouw sterke punten inspelen. "Hoe meer je je betrokken voelt, hoe gepassioneerder je zult zijn", zegt Manly. Als je iemand bent die graag leert, probeer dan een nieuwe sport. Heb je een jungle in je huiskamer? Word dan lid van een gemeenschappelijke tuin en krijg je eigen stukje grond om groenten te verbouwen. Kun je het niet laten om elke keer dat je iets moois ziet een foto te maken? Bezoek plaatselijke musea of schrijf je in voor een cursus fotografie.
Ook hier kan een klankbord nuttig zijn als je nog steeds moeite hebt om je draai te vinden. Vraag je partner of een vriend naar de momenten waarop je extra betrokken lijkt of gewoon heel erg blij, raadt Green aan. Of begin met een dagboek: schrijf elke dag drie momenten op waarop je het gevoel had dat je in de zone was, iets zinvols meemaakte of iets heel goed deed. Denk dan na over waarom. Deze activiteit alleen al kan je een geluksboost geven, blijkt uit onderzoek. En na verloop van tijd kan het je duidelijk maken waar je veel om geeft.
3. Doe dingen voor anderen.
Hoe het werkt: Volgens Seligman ontstaat echte voldoening als je een gevoel van zingeving hebt in de wereld. In principe gaat het erom dat je doelgericht leeft volgens de waarden die voor jou belangrijk zijn. Denk aan deugden als vriendelijkheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid en moed.
Zingeving ontstaat door het gevoel dat je daden verschil maken. "Handelen met compassie en actief anderen helpen is een van de meest beproefde manieren waarop de meeste mensen zingeving kunnen vinden en vreugde aan hun leven kunnen toevoegen", zegt Weiner. Het steunen van een idee of beweging waar je in gelooft is een andere. "De rode draad is om bij te dragen aan iets dat groter is dan jezelf", zegt hij.
Probeer het eens: Er zijn genoeg manieren om zingeving te vinden: vrijwilligerswerk, een bevredigende baan, het steunen van een politieke zaak, of zelfs het verkennen van spiritualiteit. De sleutel is het vinden van een manier die aansluit bij wat voor jou belangrijk is en waar je goed in bent, zegt Weiner.
Zoek in je werkzame leven een bedrijf waarvan de kernwaarden (bijvoorbeeld diversiteit en gelijkheid op de werkvloer, of toewijding aan een kleinere voetafdruk) overeenkomen met die van jezelf, zegt Weiner, en een bedrijf waar je kunt werken aan iets waar je echt in gelooft. En in je privéleven, zegt Weiner, moet je strategisch zijn over waar je je energie in steekt, en zorg dat die belangrijke verplichtingen ertoe doen om je passie te behouden.
Als je een natuurlijke leider bent die om het milieu geeft, vind je het misschien leuk om een park op te ruimen of een inzamelingsactie voor wilde dieren te organiseren. Vind je het leuk om met mensen te praten en verschillende perspectieven te horen? Meld je aan om maaltijden te bezorgen aan mensen in nood of doe mee aan een deur-tot-deur campagne om het bewustzijn te vergroten van iets waar je om geeft, suggereert Weiner.
Dit lijken misschien enorme stappen ten opzichte van waar je nu bent. Dus zeg gewoon ja tegen iets: maak tijd vrij voor een date met je dumbbells, ga aan de slag met een nieuwe hobby, of zet je in als vrijwilliger. Er is een kleine kans dat je er spijt van krijgt — en een grote kans dat je je verdomd gelukkig voelt.
Tekst: Marygrace Taylor
Illustraties: Kezia Gabriella
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