In de buurt: de toekomst van breakdance

De toekomst van het breakdancen vind je op dit strand
Community
Atleten in Dakar (Senegal) laten aan het water hun ongelooflijke moves zien.
'In de buurt' is een serie waarin plekken worden uitgelicht waar sport mensen bij elkaar brengt.
Aan de kust bij Dakar, een stad in West-Afrika die van drie kanten door stranden is omgeven, vind je een bruisende smeltkroes van creativiteit en sportiviteit. Aan het strand van Yoff, waar het zand zich uitstrekt langs de noordelijke kustlijn van Senegals hoofdstad, kom je elke dag vissers tegen met hun dagopbrengst en surfers die zich uitleven in de golven. Hardlopers joggen langs een groepje voetballers, alert op rondvliegende ballen. Een worstelteam traint in tweetallen, de zon brandend op hun ruggen. En te midden van dit alles zie je ook een minder typische strandactiviteit: breakdancen.
Xavier Goudiaby doet een 'salto costal' bij eb.
Deze aerobische stijl van streetdance lijkt niet op zijn plek op een gemiddeld strand — maar hier hoort hij echt thuis. Dansers die normaal gesproken trainen in de sportschool of op straat komen nu samen op het gezellig drukke strand van Yoff. Ze oefenen en vertonen hun kunsten in het natuurlijke zandlandschap, wat naar eigen zeggen hun moves verbetert én voorbijgangers imponeert.
"Ik kom hier normaal gesproken om te kijken naar de verschillende sporters," aldus Amadou Sow, die vaak naar het strand van Yoff gaat. Amadou zegt dat hij onder de indruk is van het hoge niveau van de 'breakers' op Yoff. Hij ziet hun training als de opstap naar een professionele breakdancecarrière. "Breakdancen is heel bijzonder. Mooi om naar te kijken," zegt hij.
Tijdens het surfen ontdekte de Power Crew een crosstraining-achtige conditie- en wendbaarheidstraining.
"Er heerst solidariteit... er zit kracht in."
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (linksvoor) helpt Xavier een 'salto' af te maken terwijl de Power Crew toekijkt vanuit de golven.
De Power Crew steelt hier de show sinds 2013. De groep van zeven dansers traint twee keer per week een middag op het strand van Yoff om hun energieke streetperformances te verbeteren. "In het zand trainen geeft je extra conditie en kracht," vertelt de 27-jarige leider, Xavier Goudiaby. "We hadden zoiets van: waarom zouden we dat niet meenemen naar het dansen? Terug op de dansvloer bleken we sneller."
De groepsleden merkten dat ze door het oneffen en altijd in beweging zijnde zand in combinatie met de weerstand van het ondiepe water veel wendbaarder en sterker werden. Daardoor hoefden ze minder vaak naar de sportschool voor cross-training. "In het zand neem je dat al mee," aldus Xavier, terwijl hij moeiteloos een backflip lijkt te doen boven de kustlijn, wat direct zijn punt onderstreept: deze aanpak tilt hun niveau naar een hoger plan.
Demba Ndiaye rondt een straatoptreden met de Power Crew af terwijl voorbijgangers toekijken en leren.
De 24-jarige Demba Ndiaye vertelt dat zijn interesse voor de sport werd gewekt nadat hij in een internetcafé films had gezien over breakdance. Dankzij die video's en door zelf te oefenen, zonder muziek en op een basketbalveld, leerde hij zichzelf de techniek aan. Xavier zag Demba op een dag in 2019 oefenen en vroeg hem zich aan te sluiten bij de Power Crew.
Breakdance is al sinds de jaren 80 met een opmars bezig in Dakar, in een periode dat hiphop dankzij Franse tv-programma's en Amerikaanse muziekinvloeden onderdeel werd van de cultuur in Senegal. Vandaag de dag komen bijna elke dag mensen samen om groepen als de Power Crew te zien optreden. Buurtkinderen wachten geduldig aan de kant in de hoop tips en ideeën te krijgen van de pro's.
Emmanuel Goudiaby doet een 'clash' tijdens een trainingssessie.
Ook al is deze dansstijl al tientallen jaren bekend in Dakar, de georganiseerde breakdance is pas sinds kort op de stadsstranden te zien. Doordat veel bewoners hier al sportten, voelen de breakdancers zich hier thuis. "Het strand van Yoff is heel toegankelijk," aldus Furbain Poaty, die hier vaak komt. "Er komen atleten uit heel Dakar [trainen], want het strand is heel breed."
Yoff is nog eens extra geschikt voor sporters, zegt Furbain, omdat het geen rotsstrand is en je op het zachte zand ook zachter valt.
Op het strand van Yoff trainen Xavier en zijn crew vaak tussen de strandgangers. Ze hopen dat ze door hier te trainen meer mensen kennis kunnen laten maken met hun sport en misschien ook nieuwe dansers kunnen vinden. "We komen hier om mensen in aanraking te laten komen met breakdance," aldus Joel Mané, voormalig lid van de Power Crew en nu een van de managers van de groep. "We willen wat we doen met anderen delen."
Soms vragen nieuwsgierige strandgangers naar hun ongelooflijke moves. "Ze vragen of zij dat ook kunnen," zegt Xavier, verwijzend naar breakdancen op het strand. "Natuurlijk kan je dat, zeggen wij dan."
De inwoners van Senegal omschrijven hun land vaak als 'pays de la Teranga': land dat je welkom heet en dat je respecteert. Op het strand van Yoff nodigen de locals elkaar uit om aan elkaars sport mee te doen en vragen dan "Nagadef?" in de plaatselijke taal, het Wolof ("Hoe gaat het?"). Paard-en-wagens rijden over het zand met de dagelijkse visvangst, die van het strand naar de lokale restaurants en winkels moet worden gebracht. "Er heerst solidariteit," vertelt Xavier over de locatie, en over zijn sport voegt hij daaraan toe: "De mensen zeggen dat er kracht in zit".
Xavier in een 'freeze Y' op het strand van Yoff.
Op dit strand is niemand een buitenbeentje. En ook al lijkt breakdancen op het strand iets verrassends, het past er eigenlijk perfect: de hiphop-danscultuur is diep geworteld in traditionele Afrikaanse dans. In veel opzichten is het opduiken van breakdance in Dakar, op plekken zoals het strand van Yoff, een soort van thuiskomst.
Tekst: Kimiya Shokoohi
Fotografie: John Wessels
Gerapporteerd: september 2020