Perfecte zijwaartse lunges en variaties

Als je een beginner bent, begin dan met het perfectioneren van je houding (lees hieronder meer). Begin met 2 of 3 sets van 8 tot 10 reps per been. Streef om kwaliteitsreps uit te voeren (dus langzaam bewegen en in controle blijven) met alleen je lichaamsgewicht. Als je gevorderd bent, moet je nog steeds snel je houding checken. Daarna kan je gewicht toevoegen, het aantal reps en sets verhogen en variaties toevoegen om de intensiteit te verhogen.



Je kunt zijwaartse lunges toevoegen aan elke work-out thuis of als je aan het reizen bent. Overweeg om gewicht toe te voegen om alles uit een krachttraining te halen of neem zijwaartse lunges, lopend of springend, op in een HIIT-circuit om je hartslag te verhogen.



Ongeacht je work-out, doe een paar minuten ervoor wat mobilisatieoefeningen om je heupen los te maken en wat oefeningen om je bilspieren op te warmen, zodat je spieren en bewegingsvrijheid worden voorbereid.