Coach kids om een bijdrage te leveren
Beweging
Door Nike Training
Waarom keuzevrijheid kinderen meer betrokken maakt.
Op zoek naar manieren om je kids actief te houden? In dit artikel lees je meer over een van de zes C's van het coachen van kids: Contribution (bijdrage). Het is belangrijk om kinderen het gevoel te geven dat ze zelf meebeslissen. Zo zorg je ervoor dat ze zelfverzekerd keuzes leren maken.
Wanneer kinderen veel vrije tijd hebben, hangen ze graag een beetje rond. Nike zet zich met Made to Play in om ze van die bank af te krijgen en actief te houden. We zijn aan de slag gegaan met de beste onderdelen van dit project, om je kennis te laten maken met de zes stappen bij het coachen van kids. In dit artikel deelt Chaima, een begeleider bij het project Fundació Barça, tips om je kids thuis aan het sporten te krijgen.
Kids hebben het voor het zeggen
Laat de kinderen om te beginnen weten dat hun mening onmisbaar is. Chaima zegt: "Bij de Barça Foundation hebben alle jongens en meisjes een plek waar ze kunnen praten en spelen. Dus geef ze de leiding en laat ze zelf komen met ideeën voor wedstrijden en challenges."
Door regelmatig bij te dragen leren kids initiatief te nemen. "Het is belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen keuzes", vertelt Chaima. Als kinderen verlegen zijn of liever geen tijd besteden aan het bedenken van wat ze zouden kunnen doen, deel dan rollen en verantwoordelijkheden uit, zodat ze allemaal het gevoel hebben dat ze meedoen. Chaima: "Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van het hele proces. Dit geeft ze meer zekerheid en eigenwaarde."
"Het is belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen keuzes."
Chaima, Fundació Barça
Zorg voor afwisseling
Wissel wedstrijden en oefeningen af, zodat kids meer betrokken zijn en actief blijven. Chaima zegt: "Geef kinderen de kans open te zijn en zichzelf uit te drukken." Zorg ervoor dat ze kunnen zeggen: 'Hé, ik heb gewoon geen zin om te voetballen vandaag, ik wil iets anders spelen.' Er is geen verkeerde manier om te spelen. Het is belangrijker om ze mee te laten beslissen. Chaima: "Ik moedig de kinderen met wie ik werk aan om voor zichzelf te denken en zich niet te laten leiden door de norm." Neem het allemaal niet te serieus. Uiteindelijk zijn het nog maar kinderen. En kinderen horen te spelen.