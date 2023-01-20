De 7 beste soorten winterjassen van Nike voor kids

Naast een paar sneeuwschoenen met veel grip en een fijne muts is een goede, isolerende winterjas een must-have voor kids. Nike heeft een groot aanbod aan winterjassen voor kids van iedere leeftijd en voor verschillende winterse omstandigheden, van een besneeuwd winterwonderland tot modder en motregen.

Deze jacks zijn er in maten voor kids (7 tot 15 jaar), kleuters (3 tot 7 jaar), peuters en baby's. Bekijk hieronder de beste Nike winterjassen voor kids, van gewatteerde jacks met synthetische vulling tot waterbestendige buitenlagen.

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