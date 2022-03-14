De beste trainingshandschoenen van Nike voor je zwaarste work-outs

De beste Nike trainingshandschoenen voor je zwaarste work-outs
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Bescherm je handen en verbeter je grip met Nike's beste handschoenen voor gewichtheffen en work-outs.
Iedereen met een sportief doel — van weekendsporters tot fitnessfanaten — weet hoe frustrerend het is als je work-out in de soep loopt door iets kleins, zoals een blaar, eeltplek of zweethanden. Als je wilt gaan gewichtheffen, kunnen fitnesshandschoenen helpen om die ongemakken tegen te gaan en je extra grip en zekerheid bieden. De gewichthefhandschoenen van Nike zijn gevoerd om je handen te beschermen en bieden extra ondersteuning bij de polsen om het risico op blessures te verkleinen. Zo kun je vol voor je doelen gaan en je kracht en uithoudingsvermogen vergroten. Hier lees je alles wat je moet weten als je op zoek bent naar de juiste handschoenen voor gewichtheffen.
De beste traininghandschoenen van Nike
De Nike Gym Premium handschoenen bieden uitstekende grip, bescherming en ondersteuning voor gewichtheffen, zowel voor beginnende als ervaren CrossFit-atleten. De handschoenen hebben een voering van foam met een hoge dichtheid en een antislipgrip om je handpalmen te beschermen. De perforaties in de handpalmen en het lichte, ventilerende mesh op de rug van de hand zorgen voor luchtcirculatie, zodat je zweterige handpalmen kunt voorkomen. Een omsluitende klittenbandsluiting biedt daarnaast extra ondersteuning bij de polsen. Als je work-out erop zit, trek je de handschoenen snel uit met de handige lusjes.
De voordelen van gewichthefhandschoenen
Betere grip: met zweethanden kan het lastig zijn om gewichten goed vast te houden. Veel gewichtheffers gebruiken daarom magnesiumpoeder, maar dat kan je huid en longen irriteren en levert vaak een knoeiboel op. Met trainingshandschoenen heb je extra grip om zware gewichten te tillen en voorkom je dat je wegglipt bij oefeningen zoals pull-ups. Je kunt ze samen met polsstraps dragen voor betere grip tijdens trekkende bewegingen, zoals bij deadlifts.
Blessurepreventie: gewichtheffen is belastend voor de pezen in je vingers. Na verloop van tijd kunnen die strakker worden, waardoor er kleine scheurtjes ontstaan die ontstekingen of tendinitis kunnen veroorzaken. Met fitnesshandschoenen kun je je vingers, handen en polsen beschermen en ondersteunen. Het is niet de bedoeling om handschoenen te dragen als remedie voor een blessure of als enige middel om blessures te voorkomen, maar ze kunnen wel helpen om zonder ongemakken naar je persoonlijke record toe te werken.
Tegengaan van eeltplekken en blaren: als je zonder handschoenen aan met gewichten traint, kun je door de wrijving tussen je handen en de gewichten op den duur eeltplekken of blaren krijgen. Eeltplekken kunnen pijnlijk zijn als ze barsten of scheuren en het oncomfortabel maken om met gewichten te trainen.
Ondersteuning voor je polsen: veel gewichthefhandschoenen ondersteunen en stabiliseren je polsen tijdens je work-out. Ze verlichten daarmee de druk op de zenuwen in je polsen, wat tot een doof en tintelend gevoel in je handen en vingers kan leiden. Sommige gewichthefhandschoenen hebben een ondersteunende polsband – maar het is ook belangrijk naar gerichte oefeningen te kijken die het risico op overbelasting minimaliseren en je gewichtheftraining verbeteren.
Veelgestelde vragen
Moet je als beginner fitnesshandschoenen dragen?
Als je net met gewichtheffen begint, is het een goed idee om zowel met als zonder fitnesshandschoenen te oefenen. Door zonder handschoenen te trainen, versterk je je greep. Zodra je echter zwaardere gewichten begint te tillen en eraan gewend raakt, kunnen handschoenen extra bescherming en ondersteuning bieden.
Is het verstandig om gewichthefhandschoenen te dragen tijdens pull-ups of deadlifts?
Gewichthefhandschoenen die je voor oefeningen als chip-ups en pull-ups draagt, moeten niet al te dik zijn. Een dikke laag materiaal maakt het lastiger om je greep te behouden, waardoor je misschien niet zoveel reps kan doen als je wilt. Als je daarentegen snel zweethanden of eeltplekken krijgt, kun je de extra bescherming van handschoenen nodig hebben om te voorkomen dat je je oefening vroegtijdig moet afbreken.