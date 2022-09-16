De beste Nike work-outbodysuits voor dames

De beste Nike bodysuits om in te sporten
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Hou je sportoutfit simpel met een bodysuit voor work-outs van Nike.
Of je nu gaat hardlopen, liften of kiest voor een yoga-sessie, in een favoriete work-out outfit kom je vaak vanzelf in de juiste stemming. Wil je eens wat anders of heb je niet zo veel ruimte in je sporttas? Kijk dan eens naar deze work-out bodysuits voor dames van Nike.
Deze kleding met lichte compressie en aansluitende pasvorm vormt zich om je lichaam, zodat het comfortabel blijft zitten en je kunt bewegen zonder afleiding. Bonus: met een work-out bodysuit heb je alles wat wilt dragen bij het sporten in één kledingstuk. Je trekt hem aan en kunt gaan.
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De beste Nike bodysuits voor dames
1.Nike hardloopbodysuit voor dames
Deze bodysuit van stretchy, knit materiaal is speciaal gemaakt om in te hardlopen. Er is gebruikgemaakt van gerecycled materiaal, met een mix van polyester, nylon en elastaan, dat geschikt is voor elke trainingssessie, of je nu een heuvelloop of een duurloop hebt gepland.
De bodysuit is functioneel en heeft ook structuur, met een gestroomlijnd ontwerp en een open rug voor extra ventilatie. De lichtgewicht mesh maakt het kledingstuk extra ventilerend.
2.Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered hardloopbodysuit voor dames
Ook dit is een bodysuit speciaal voor hardlopers. Het kledingstuk heeft extra ventilatie op plekken die snel warm worden, voor meer frisse lucht terwijl je aan het bewegen bent. Daarnaast heeft het reflecterende elementen op de voor- en achterkant, zodat je in het donker beter zichtbaar blijft.
Sommige bodysuits zijn moeilijk uit en aan te trekken, maar dankzij de gelijmde rits op de rug is uittrekken een stuk gemakkelijker. Kies voor een extra laag met trainingsshorts of leggings en je bent er helemaal klaar voor.
3.Nike Yoga Dri-FIT Luxe Color-Block 7/8-jumpsuit voor dames
Heb je liever een bodysuit met meer beenbedekking, bekijk dan deze vochtafvoerende jumpsuit die speciaal is gemaakt voor yogaliefhebbers. Dankzij Infinalon (een dunne, lichte en krachtige combinatie van elastaan, polyester en nylon) houdt deze bodysuit je droog en fris tijdens je poses.
De geïntegreerde bh biedt lichte ondersteuning en het bandjesdesign op de rug is gemaakt voor een open en ventilerend gevoel.
Tekst door Emily Shiffer