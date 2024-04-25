Als het op ondersteuning aankomt, is een beugel in de meeste bh's de standaard geworden. Toch zijn er veel beugelloze bh's met uitstekende ondersteuning die je kunt overwegen te dragen. Er zijn zelfs geweldige bh-opties zonder beugel in Plus Size-maten.

"Beugelloze bh's zijn een geweldige optie voor lichte, medium en complete ondersteuning", zegt Nike Senior Product Line Manager Emme McAtee. Bij het ontwikkelen van een bh voor Nike "gaan we zorgvuldig aan de slag met de pasvorm van de bh-band om ervoor te zorgen dat die het borstweefsel goed ondersteunt. We gebruiken ook stabilisatoren in de bandjes om beweging te verminderen."

De beste keuze voor een beugelloze bh draait niet alleen om comfort, ook al is dat superbelangrijk. Beugelloze bh's kunnen, mits ze op de juiste manier zijn ontworpen, ook essentiële ondersteuning bieden. Uit een onderzoek in Frontiers in Sports and Active Living bleek dat meer ondersteuning van de borsten de hardloopprestaties kan verbeteren. Een ander onderzoek toonde aan dat minder ondersteuning van de borsten sneller tot vermoeidheid kan leiden en de effectiviteit van je ademhaling kan veranderen, zowel tijdens een work-out als in het dagelijks leven.

Hier zijn enkele van de beste beugelloze bh's van Nike, allemaal ontworpen voor de juiste ondersteuning, zelfs bij intensieve activiteiten.