Begin je doelen te behalen

Hoe je je doelen behaalt
Mindset
Door Nike Training
Unlock de informatie die je helpt je wellnessdoelen te bereiken.
Je hebt doelen gesteld en wilt je er nu ook echt aan houden. Maak er gezonde gewoontes van met deze tips van Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bij Nike.
Je bent echt van plan om regelmatig te sporten, gezonder te eten en meer te slapen. Maar hoe doe je dit ook daadwerkelijk? Zet je voornemens om in actie door van je doelen gewoontes te maken, geef ze een plekje in je dagelijkse routine, zegt Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Dit houdt in dat je een gewoonte (zoals yoga of van tevoren je eten klaarmaken) in je agenda zet, net zoals je dat bij een dokters- of werkafspraak zou doen.
Hoe gedetailleerder je afspraak, hoe groter de kans dat je je eraan houdt. Geef precies aan wat je wil bereiken en maak er een herhaalafspraak van. Plan bijvoorbeeld in om elke maandagmiddag om 12 uur 5 kilometer te hardlopen, of elke zondag boodschappen te doen.
"Zet je voornemens om in actie door van je doelen gewoontes te maken. Geef ze een plekje in je dagelijkse routine"
Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bij Nike
Het klinkt als iets kleins, maar het kan een heel grote uitwerking hebben. Je zorgt hiermee voor vastigheid in wat je wilt behalen en benut je tijd efficiënt. Dit vormt de basis om nieuwe gewoontes aan te leren waarmee je elk doel kunt behalen.
Goede gewoontes stapelen
Denk eens na over alle gewoontes waar je zelden bij stilstaat, zoals je tanden poetsen of de tv aanzetten om te relaxen. En stel je nu voor dat je deze gewoontes zou koppelen aan een van de goede voornemens die je in je dagelijkse routine wilt opnemen.
Wil je meer krachttraining doen? Doe dan squats terwijl je je tanden poetst. Wil je soepeler bewegen? Pak de foam rollers erbij terwijl je tv kijkt. Door een nieuwe gewoonte aan een bestaande te koppelen, krijg je op vaste momenten automatisch een herinnering. En het is bewezen dat je daarmee makkelijker nieuwe gewoontes aanleert.