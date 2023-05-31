Maak kennis met Zoe Schlacter (die/diens), de kunstenaar en designer achter de Be True collectie van 2023. Zoe staat bekend om uitgesproken geometrische patronen en opvallende, kleurrijke graphics. Met diens verfrissende perspectief brengt Zoe een ode aan LGBTQIA+ community's en hun geschiedenis.

Nike designers Raveena Bhalara (zij/haar) en Mansoor Amjed (hij/hem) laten je tot in detail kennismaken met de schoenen, terwijl kunstenaar Zoe Schlacter je meeneemt in het designproces en de inspiratie voor de collectie.

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