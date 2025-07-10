Maak kennis met de Nike Ava Rover: de ultieme schoenen voor Urban Experiences

De Nike Ava Rover staat vanaf de zomer van 2025 voor je klaar om je moeiteloos door het stadsleven te begeleiden. Ontwikkeld voor onvoorspelbare stadsstraten, staat deze nieuwe sneaker symbool voor de toekomst van slim en stijlvol urban schoeisel.

“We hebben de Nike Ava Rover ontworpen om atleten zelfvertrouwen te geven in elk aspect van hun dagelijks leven – in de schoenen die ze dragen, in hoe ze zichzelf kunnen uitdrukken en in de manier waarop ze in contact staan met hun stedelijke omgeving,” zegt Edwin Cruz, ontwerper van de Ava Rover. “We hebben ervoor gezorgd dat je de Nike Ava Rover de hele dag, elke dag kunt dragen, met het comfort, de ondersteuning, stabiliteit en het lichte gevoel die je nodig hebt voor een volle dag op de been.”