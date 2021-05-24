Familieroots motiveerden atlete en model Amira Natanne om haar dromen na te jagen

Nu denkt Amira na over haar volgende stappen en hoe ze richting kan geven aan haar leven, ook in relatie tot sport. Ze mist het om onderdeel te zijn van georganiseerde teamsport, maar door zelf te sporten blijft ze geaard. Ze doet thuis aan gewichtheffen, maakt lange wandelingen en staat op het punt te beginnen aan de 30-dagen yoga-challenge. En ondanks het grote ongeduld dat ze meent te hebben, probeert ze toch te mediteren.



Geïnspireerd door haar overgrootvader, bestudeerde ze tijdens haar studie de impact van interne geneeskunde op de gemarginaliseerde lichamen op de grens van gender en ras. Ze zou zeer graag zien dat er een eind komt aan de hoge sterftecijfers voor zwarte vrouwen tijdens de geboorte. Om die energie richting te geven overweegt ze om doula te worden, zodat ze moeders voor, tijdens en na de bevalling kan ondersteunen. Het is ook iets persoonlijks voor haar. "Mijn moeder heeft vijf kinderen, van wie er vier via een keizersnede ter wereld kwamen," vertelt Amira.



De nu New Yorkse gelooft dat ze haar nieuwsgierigheid en eindeloze vragenvuren, en gedrevenheid om iets te bereiken gemakkelijk te herleiden zijn naar haar familie. "Wat ik van hen heb geleerd, is om voor iedereen te zorgen," aldus Amira. "Mijn familie zorgde voor de gemeenschap."