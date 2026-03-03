Dit is de Alexia Putellas Player Edition Phantom 6: een voetbalschoen die geschikt is voor 'The Queen'

"Toen ik opgroeide in Spanje, kon ik alleen mannen zien voetballen", zegt ze. "Ik heb er nooit van gedroomd om in Camp Nou te spelen of mijn eigen Nike schoen te hebben."

Net als de rest van het ontwerp is het kleurenpalet van de Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 geïnspireerd door haar bewegingen en bekwaamheid op het veld, met stralende rode kleuren die kracht en creativiteit weerspiegelen en zwarte tinten die vertrouwen en controle vertegenwoordigen. Lichte metallic accenten en glitterelementen voegen een vleugje sprankeling toe voor een verhoogd effect, terwijl gelaagde graphics zorgen voor een extra visuele aantrekkingskracht.

Haar eerste kenmerkende schoen imponeert niet alleen door het design, maar ook door de constructie, ontwikkeld met input van topspelers, waaronder Putellas zelf. Deze versie van de Phantom 6 is gemaakt voor spelers van alle leeftijden om precieze aanvallen en snelle wendingen uit te voeren die vergelijkbaar zijn met die van hun idool.

Het Tuned Gripknit bovenwerk zorgt voor precisie in alle omstandigheden, zodat je op het veld kunt blijven verbazen. De Cyclone 360 plaat biedt rotatiegrip en ondersteunt snelle bewegingen, terwijl de neus comfort en nauwkeurige balcontrole combineert.

Bij de Player Edition schoen hoort een bijpassende collectie voor trouwe Alexia Putellas fans van alle leeftijden: een trainingspak voor volwassenen en een T-shirt en shorts voor kinderen. Deze kledingstukken hebben vergelijkbare ontwerpdetails als de schoen en vieren Putellas als een dominante kracht in de sport.

De Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 is nu verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers in versies voor volwassenen en kinderen: de Phantom 6 Elite FG Low-Top en Jr. Phantom 6 Academy MG.