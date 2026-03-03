Dit is de Alexia Putellas Player Edition Phantom 6: een voetbalschoen die geschikt is voor 'The Queen'

Maak kennis met de Alexia Putellas Player Edition Phantom 6: een voetbalschoen die geschikt is voor 'The Queen'
Productnieuws
De eerste eigen schoen van de voetbalster is een innovatieve prestatieschoen met een herkenbaar design dat in elk detail een eerbetoon is aan zijn naamgenoot.
- De Phantom 6 Player Edition voetbalschoen van Alexia Putellas viert 'The Queen' in elk ontwerpdetail, van haar favoriete nummer 11 tot een 'A' die een kroon vormt.
- De eerste Player Edition schoen van de voetbalheld is voorzien van de nieuwste Nike Football technologieën, gebouwd voor het uitvoeren van precieze bewegingen en zelfverzekerde sneden op het veld.
- De Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition schoen is uitgebracht op 2 februari 2026 en is verkrijgbaar in maten voor volwassenen en kinderen op Nike.com en bij geselecteerde retailers.
De bijenkoningin van het voetbal heeft nu haar eigen bijpassende schoen. Nike heeft de eerste Alexia Putellas Player Edition van zijn populaire voetbalschoen de Phantom 6 uitgebracht.
De Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition is ontworpen met de dominante speelstijl en bijdragen van de superster aan het spel in gedachten. In feite zal elk detail dat in haar inaugurele kenmerkende schoen te zien is, dragers herinneren aan de naamgenoot.
Met het nummer 11 weergegeven in de hele schoen, is het duidelijk dat het nummer persoonlijk belangrijk is voor de sterspeler.
"Toen ik naar Barça begon te kijken, herinner ik me dat 11 Rivaldo was, een linkshandige," zegt Putellas, ook linkshandig, over de persoonlijke betekenis van het nummer voor haar. "Ik was meteen verliefd op dat nummer. Iedereen wil met rugnummer 10 spelen, maar 11 is veel bijzonderder. Ik wil dat als iemand nummer 11 ziet, dat diegene meteen denkt: Alexia."
Het thema 'More Than 11' is duidelijk zichtbaar in de hele schoen, met het nummer 11 keer op meerdere plaatsen, van de meer voor de hand liggende (namelijk de buitenzool en het bovenwerk) tot de meer discrete (de inlegzool).
Als je goed kijkt naar het Nike logo op de schoen, zie je een paar 11's die niet alleen een elegante 'A' vormen, maar ook een kroon, verwijzend naar het rugnummer, de eerste initiaal en de bijnaam van Putellas: 'The Queen'.
Als vrouw en dominante kracht op het veld in een sport die meestal door mannen wordt gespeeld, heeft Putellas haar bijnaam terecht verdiend.
"Toen ik opgroeide in Spanje, kon ik alleen mannen zien voetballen", zegt ze. "Ik heb er nooit van gedroomd om in Camp Nou te spelen of mijn eigen Nike schoen te hebben."
Net als de rest van het ontwerp is het kleurenpalet van de Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 geïnspireerd door haar bewegingen en bekwaamheid op het veld, met stralende rode kleuren die kracht en creativiteit weerspiegelen en zwarte tinten die vertrouwen en controle vertegenwoordigen. Lichte metallic accenten en glitterelementen voegen een vleugje sprankeling toe voor een verhoogd effect, terwijl gelaagde graphics zorgen voor een extra visuele aantrekkingskracht.
Haar eerste kenmerkende schoen imponeert niet alleen door het design, maar ook door de constructie, ontwikkeld met input van topspelers, waaronder Putellas zelf. Deze versie van de Phantom 6 is gemaakt voor spelers van alle leeftijden om precieze aanvallen en snelle wendingen uit te voeren die vergelijkbaar zijn met die van hun idool.
Het Tuned Gripknit bovenwerk zorgt voor precisie in alle omstandigheden, zodat je op het veld kunt blijven verbazen. De Cyclone 360 plaat biedt rotatiegrip en ondersteunt snelle bewegingen, terwijl de neus comfort en nauwkeurige balcontrole combineert.
Bij de Player Edition schoen hoort een bijpassende collectie voor trouwe Alexia Putellas fans van alle leeftijden: een trainingspak voor volwassenen en een T-shirt en shorts voor kinderen. Deze kledingstukken hebben vergelijkbare ontwerpdetails als de schoen en vieren Putellas als een dominante kracht in de sport.
De Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 is nu verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers in versies voor volwassenen en kinderen: de Phantom 6 Elite FG Low-Top en Jr. Phantom 6 Academy MG.