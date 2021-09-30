Wat je beste leven leiden echt betekent, volgens AARMY medeoprichtster Angela Manuel-Davis

Trained podcast: Verlies je doel niet uit het oog met Angela Manuel Davis
Coaching
Soms ben je je eigen grootste obstakel. Of dat nu in of buiten de sportschool is, hoofd motiveringscoach van AARMY heeft de oplossing.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
'Je beste leven leiden' betekent niet je 9-tot-5-leven inruilen voor margarita's op het strand (sorry). Voor Angela Manuel Davis, hoofd motiveringscoach (dat bestaat!) en medeoprichtster van indoor-cycling en bootcampstudio AARMY, betekent het dat je uitzoekt wat je motiveert en er dan helemaal voor gaat. In deze aflevering van Trained komt de voormalige USA Track & Field-ster bij host Jaclyn Byrer om te vertellen hoe ze van geïntimideerd door fietsen naar lesgeven aan Jay-Z en Oprah ging, en hoe — dankzij advies van haar vader — haar les bekend werd als 'de kerk op een fiets'. Ze legt ook uit waarom verantwoordelijkheid en aanmoedigingen het verschil maken, hoe je thuis een groepslesgevoel creëert en wat ze doet om op te laden. In het kort? Ze vertelt ons hoe we allemaal het leven kunnen krijgen dat we verdienen.
"Het is niet makkelijk om te weten dat je de resultaten aan de andere kant verdient. En vaak zitten we onszelf in de weg en praten we onszelf er al vanaf voordat we onszelf een kans geven."
Angela Manuel Davis, medeoprichtster en hoofd motiveringscoach van AARMY
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn op trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.