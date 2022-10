Encuentra tu velocidad, capítulo 3: Guía de Nike Running para carreras

Muchos corredores se preguntan qué comer cuando viene una carrera; ya sea la noche antes, la mañana de la carrera o durante la misma. A pesar de que existen algunas guías, como no comer frijoles o hamburguesas en la línea de salida, todo se reduce a hacer lo que has aprendido que es mejor para ti. En el caso de Eliud Kipchoge, él come arroz y carne de res la noche antes de una gran carrera. A la corredora de maratón olímpico Shalane Flanagan le gusta levantarse varias horas antes de la carrera y comer un gran desayuno balanceado. "Practico y me apego a lo que he hecho durante el entrenamiento, y lo aplico el día de la carrera; así que no pruebo alimentos nuevos ese día", explica Shalane.



