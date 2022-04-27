Yoga durante el embarazo: qué hacer y qué evitar

Cuando se trata de mantenerse en forma durante el embarazo, el yoga es uno de los mejores entrenamientos que puedes realizar.



Puede ser genial para todos los niveles de condición física, tipos de cuerpo y etapas de embarazo y también puede ayudar a manejar algunas de las incomodidades que conlleva estar embarazada, afirma Jennie Love, una instructora de yoga prenatal que radica en Scottsdale, Arizona.



"En el yoga prenatal nos enfocamos en desarrollar la fuerza y la estabilidad del cuerpo, especialmente en las caderas y piernas", comenta. "No trabajamos tanto en la flexibilidad como en la fuerza porque eso es lo que el cuerpo va a necesitar durante todo el embarazo hasta el momento de dar a luz".



Otra razón por la que no deberías enfocarte demasiado en la flexibilidad es que durante el embarazo la hormona relaxina relaja naturalmente las articulaciones para prepararlas para el parto, por lo que necesitarás fuerza para evitar las lesiones debido a demasiada flexibilidad, afirma Love.



Mantener posturas por un tiempo extendido puede ayudarte a fortalecerte y acumular la resistencia que necesitas para el trabajo de parto y el nacimiento, comenta Heidi Kristoffer, fundadora de CrossFlow Yoga.



"La mayoría de las clases de yoga prenatal están llenas de posturas que ayudan a fortalecer las partes del cuerpo que son necesarias para el parto, como el piso pélvico, las caderas y el torso", comenta Kristoffer. "Además, cuanto más te muevas durante el embarazo, más fácil será para tu cuerpo recuperar su forma después del embarazo".



Pero más allá de mantenerte activa y desarrollar fuerza, hay otras ventajas de seguir una práctica de yoga durante el embarazo