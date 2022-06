Yoga durante el embarazo: qué hacer y qué evitar

Ya sea que quieras practicar yoga prenatal, Vinyasa, o Hatha yoga, es importante que tu médico lo autorice antes de comenzar una rutina nueva de entrenamiento. Incluso si has practicado yoga con regularidad antes del embarazo, no es una mala idea consultar con tu médico, especialmente si tienes complicaciones.



El yoga caliente, que se enseña en una habitación climatizada entre 2 y 38° C, generalmente no se recomienda durante el embarazo, ya que puede elevar la temperatura central y causar sufrimiento fetal. Pero nuevos estudios sugieren que puede ser seguro para quienes no tienen complicaciones durante el embarazo y ya han practicado yoga caliente antes de embarazarse, según el American Council on Exercise.



"Siempre refiero a las mujeres con su proveedor de atención médica", dice Love. "Para las mujeres que practican yoga caliente durante el embarazo, las animo a beber más agua y a que tengan en cuenta que es más fácil para ti enfriarte que para el bebé. Se trata de conocer tus límites y cuándo relajarte".



Kristoffer recomienda que las embarazadas se mantengan alejadas del yoga caliente por completo y se queden con el yoga prenatal. "Una clase prenatal es óptima ya que no todos los instructores de yoga saben cómo modificar la práctica para el embarazo", comenta. "Si apenas comienzas a practicar yoga, revisa la lista de clases del estudio. Cada estudio define cada estilo a su manera, pero 'suave' y 'movimiento lento' son palabras que debes buscar en la descripción".