Yo en primer lugar: Nathan Féliot se encuentra a sí mismo mediante la danza.

Con solo 21 años de edad, Nathan Féliot ya sabe lo que más quiere en la vida: convertirse en bailarín profesional. Y está superando las expectativas sociales y familiares para lograrlo.



"No quiero lamentarme de nada", comenta el francés respecto a su sueño.



El camino de Nathan a los escenarios no es distinto al de cualquier otro joven quien ha sido condicionado a pensar que, para él, los deportes empiezan y terminan compitiendo en el campo o en la cancha.



"En la escuela, el fútbol era para los niños y la danza para las niñas", dice Nathan, quien creció en Toulouse, recordando sus conceptos erróneos. "Tenía la imagen de las bailarinas practicando danza clásica y usando tutús; no quería aceptarlo. No sabía que podía desafiar a ese estereotipo de género".