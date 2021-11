Conoce a la mujer que impulsa el avance de la cultura del skateboarding de Tokio

La vida es corta, y por eso quiero pasar tanto tiempo como sea posible disfrutando. Skate Girls Snap y el skateboarding son cosas que hago por amor. No lo hago porque alguien me lo haya pedido. Nadie me obliga a transmitir algún tipo de mensaje. Simplemente, y de manera muy genuina, me encanta. He podido hacer lo que hago porque estoy siendo yo misma. Por eso, el hecho de que a la vez ayude a los demás me hace tan feliz.

Por este motivo, mi objetivo de ahora en más es supersimple: divertirme patinando. No quiero hacerlo por obligación o por dinero o como un trabajo. Si puedo seguir siendo fiel a mí misma y patinando con todos, eso es suficiente para mí.