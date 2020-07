Recupérate de la manera correcta para ti

El segundo factor para lograr una actividad de recuperación exitosa es relajar la mente. La clave está en elegir algo porque realmente lo disfrutas, no solo porque se "supone" que es bueno para cuidarse (#selfcare). "Si no te sientes bien mientras haces la actividad, pero te sientes bien al terminar, no es una buena recuperación para ti, porque no te brinda un receso mental", afirma Halson. "Pregúntate: ¿me siento relajado y en calma mientras hago esto? Porque esa es una buena estrategia de recuperación". Si tienes problemas para aquietar la mente, intenta escuchar un podcast sobre un tema que te interese, dibuja o habla por teléfono con un amigo.



Si hay algo que debes recordar para encontrar la recuperación correcta para ti, es intentar varias formas de relajarte, observar si el cuerpo se siente en calma y si disfrutas esa actividad. Si no es así, detente e intenta algo distinto hasta encontrar lo que sea correcto para ti.



Conviértelo en un hábito: Te desafiamos a hacerte un tiempo para recuperarte de manera que sientas que realmente te relajas. ¿No sabes por dónde comenzar? La sesión de yoga suave de NTC con el Nike Master Trainer Alex Silver-Fagan es una de las favoritas de las multitudes, porque en menos de 20 minutos te relaja y es eficaz. Pruébala esta noche. Ya sea que descubras que el yoga suave es lo tuyo o que prefieres otra estrategia de recuperación, felicítate por darles al cuerpo y a la mente tan merecido descanso.