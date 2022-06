Orígenes: Mekdela Maskal cuenta cómo dejó Nueva York para reencontrarse a sí misma en California

En Brooklyn, Mekdela pasó un año antes de dejar la ciudad documentando y apoyando los esfuerzos de los huertos comunitarios en Bedford-Stuyvesant. "Logré mucho con eso, pero cuando llegaba a casa sentía que no podía continuar con ese trabajo sola".



Cuando se mudó a la costa oeste, Mekdela comenzó su propio huerto. Para ella, cultivar alimentos es una de las formas más rápidas de orientarse y conectarse con la tierra.



"Me encanta cuando los halcones me rodean y sobrevuelan. Por lo general son dos y vuelan en círculos cuando estoy acostada en cualquiera de las hamacas. Es una forma única de ser observada. Se siente esta libertad de no saber cómo me ven otras especies. Qué cosa más hermosa. No tengo idea de lo que soy para ti".