One Box de Nike reduce el empaque a la mitad

¿Esto significa que One Box va a reemplazar todas las cajas de calzado existentes? No, no de inmediato. Este año se enviarán millones de unidades, y se espera que ese número crezca a través de pruebas y refinamientos meticulosos. "Si bien es un hecho, todavía seguimos en modo de prueba", afirma Erica. "Existe una oportunidad para que One Box evolucione con el tiempo: cómo se ve, para qué se usa y cuántas cajas podemos ahorrar".



Y así como Space Hippie inspiró este innovador contenedor, One Box genera nuevas ideas para cambiar otras prácticas de empaque. Por ejemplo, reducir la cantidad de papel que se usa para rellenar la punta del calzado o eliminar las bolsas de plástico que sirven de contenedor de prendas individuales.



Rich señala que es parte de una historia más importante: el impulso general de Nike para reducir el empaque de los productos, un esfuerzo que está en constante evolución.