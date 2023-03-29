Cómo tomar las medidas del pie para encontrar la talla de calzado adecuada
Guía de compra
Sigue estas sencillas instrucciones para medir los pies, luego consulta las guías de tallas Nike para determinar cuál talla de calzado es la ideal para ti.
Ya sea que busques calzado deportivo de alto rendimiento o calzado informal para todos los días, es importante usar un calzado que te quede bien y que brinde soporte cómodo a los pies. El calzado que no te queda bien puede provocar una sensación de incomodidad, pies adoloridos o ampollas. Y desgraciadamente, usar la talla de calzado equivocada es más común de lo que podrías imaginar.
Un estudio de 2018 publicado en la Journal of Foot and Ankle Research descubrió que hasta dos tercios de las personas podrían estar usando calzado que no les queda bien y que usar la talla equivocada está asociada tanto con el dolor como con una peor salud general de los pies.
Entonces, ¿cómo saber si estás usando la talla de calzado adecuada? Encontrar la talla de calzado correcta comienza con medir con precisión los pies. Continúa leyendo para aprender cómo tomar las medidas de los pies y cómo encontrar tu talla de calzado Nike. Además, echa un vistazo a los consejos adicionales para elegir calzado cómodo y con soporte que satisfaga tus necesidades.
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Cómo tomar las medidas del pie
- Para obtener una medida más precisa, es mejor medir los pies al final del día. Los pies tienden a hincharse durante el día y podrían tener una medida un poco más grande en la noche que en la mañana.
- Antes de medirlos, ponte los calcetines que planeas usar con el calzado.
- Pega un pedazo de papel al suelo para asegurar que no se mueva.
- Párate con un pie sobre el papel y dobla levemente las rodillas. También puedes sentarte en una silla, pero asegúrate de colocar los pies firmemente en el suelo.
- Con un lápiz o un bolígrafo en posición totalmente vertical, marca la silueta del pie en el papel. Si es posible, pídele ayuda a otra persona con este paso. De esa forma, puedes mantener los pies quietos y capturar la medida más precisa.
- Repite el proceso con el otro pie. Es común que los pies de las personas tengan dos tallas ligeramente diferentes.
- Marca la punta del dedo gordo y el extremo del talón, usa una regla o cinta métrica para medir la distancia entre ambos puntos. Esta medida representa el largo de los pies. (Para obtener una medida más precisa, considera usar una regla con centímetros, en lugar de pulgadas).
Nota: Las tallas de calzado Nike están basadas en el largo del pie. Si descubres que la talla de calzado estándar se siente muy estrecha en el pie, puedes explorar los estilos anchos o extraanchos. Hay varios íconos de calzado Nike que están diseñados con un ajuste ancho o extraancho, incluidos el Nike Pegasus y el Nike Monarch.
- Si los pies tienen dos tallas diferentes, usa la medida del pie más largo cuando compares tu medida con la tabla de tallas.
Cómo encontrar tu talla de calzado
Una vez que tengas las medidas del pie, compáralas con una tabla de tallas Nike para encontrar la talla de calzado ideal para ti.
Aunque otras marcas de calzado pueden usar escalas de tallas similares, es mejor consultar las tablas de tallas de la marca del calzado antes de comprar un nuevo calzado de ella, ya que el enfoque exacto de cada marca en cuanto a talla y ajuste puede variar.
Calzado para hombre
Calzado para mujer
Calzado para hombre
Calzado para mujer
Estas tablas reflejan las tallas de calzado de EE. UU. Para ver las conversiones en otros mercados, consulta las tablas de tallas Nike a continuación.
¿Cuál es la diferencia entre la talla de calzado para hombre y para mujer?
En general, hay una diferencia de talla de 1.5 entre el calzado para hombre y mujer en Nike. Por ejemplo, si usas talla 8 en calzado para mujer, es probable que uses talla 6.5 en calzado para hombre. Algunos estilos de calzado se ofrecen en tallas unisex, sin embargo, asegúrate de consultar los datos del producto antes de comprar un nuevo par.
4 señales de que podrías estar usando la talla de calzado equivocada
Cuando un calzado se ajusta adecuadamente, deberías poder realizar tus movimientos deseados, ya sea caminar, correr o practicar un deporte, con comodidad y seguridad en los pies. Dicho eso, hay algunas señales reveladoras a las que prestar atención si sospechas que estás usando la talla de calzado equivocada, que incluyen las siguientes:
- La punta es muy ajustada. Si un calzado es demasiado pequeño, podrías experimentar pellizcos o irritación en el borde del dedo gordo o el dedo meñique del pie.
- Los talones o tobillos se sienten irritados. Por ejemplo, si el cuello del calzado es muy alto, podrías experimentar enrojecimiento o ampollas en el hueso del tobillo (lo que indica un ajuste muy grande).
- El arco del calzado está en el lugar equivocado. Si el calzado es demasiado grande, el arco podría quedar muy cerca del talón. Si el calzado es demasiado pequeño, podría quedar muy cerca del metatarso del pie.
- El talón se sale al caminar. En un calzado que es demasiado grande, esto podría suceder incluso cuando las agujetas están bien ajustadas.
Consejo: Cuando te pruebes un calzado Nike para comprobar el ajuste, asegúrate de imitar cualquier movimiento que pretendas realizar con él. Por ejemplo, si vas a comprar calzado de running, considera probar cómo se siente trotando brevemente alrededor de la cuadra con el calzado puesto. Si quieres recibir consejos y asesoramiento de expertos de un integrante del equipo de Nike, visita tu Nike Store local para probar diferentes estilos en persona.
3 consejos para ayudar a los niños a encontrar la talla de calzado adecuada
Cuando buscas nuevo calzado para un niño o sabes que es momento de descartar un par anterior, las personas que lo cuidan puede que tengan que investigar un poco, ya que los niños no siempre son capaces de enunciar ciertos matices relacionados con el ajuste.
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Prueba estos consejos para garantizar que el calzado del niño sea de la talla correcta:
- Pídele al niño que se pare con el calzado y, luego, siente la punta del dedo del pie en relación con la del calzado. Debería haber suficiente espacio para que coloques la punta del dedo sobre ese lugar. Si no lo hay, es probable que el calzado sea demasiado pequeño.
- Observa cómo el niño corre o camina con el calzado. Los niños tienden a tener un patrón de pisada menos consistente que los adultos. Sin embargo, si parece que se mueven de forma algo menos estable, es posible que sientan incomodidad con su calzado.
- Para los niños muy pequeños (como los infantes), si están constantemente inquietos con su calzado o intentan ponérselo y quitárselo con frecuencia, es posible que estén usando la talla equivocada.
4 factores que pueden afectar la forma en que se ajusta un calzado
Una excelente forma de determinar la talla de calzado adecuada es usar las herramientas de medición en esta guía, pero es importante tener en cuenta que diferentes estilos de calzado tienen diferentes diseños y propósitos, lo que podría afectar cómo se sienten dos pares diferentes en los pies, incluso si son de la misma talla.
Hay varios factores que pueden afectar la forma en que se siente el calzado en los pies:
- La horma y estructura general del calzado. Una horma es la forma del pie con la que el calzado es confeccionado, y diferentes estilos de calzado (incluidos diferentes estilos Nike) están hechos con diferentes hormas. Por ejemplo, un calzado de fútbol Mercurial está hecho con una horma diferente que un par de Air Force 1. Aunque el calzado de fútbol Nike está diseñado para que el ajuste coincida con la talla indicada, tiene un propósito diferente al de un calzado para el día a día, por lo que es probable que se sienta diferente a un Air Force 1 cuando lo usas. Muchos jugadores de fútbol, en especial atletas de élite, eligen una talla menos en su calzado de fútbol para obtener un toque más sensible en el balón.
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- El material. Algunas telas tendrán más elasticidad y más suavidad que otras. Por ejemplo, el cuero podría sentirse más suave y más flexible que ciertos materiales sintéticos.
- El sistema de cierre. Un calzado con agujetas podría permitirte aflojar o ceñir el ajuste para obtener una sensación más personalizada, mientras que un calzado sin agujetas tendrá menos opciones de ajuste.
- El fin previsto del calzado. Para el rendimiento deportivo, tal vez prefieras un calzado de fútbol, fútbol americano o béisbol que brinde un ajuste ceñido y cómodo. Por otro lado, tal vez prefieras un ajuste un poco más amplio, con espacio para mover los dedos en la punta, para un calzado para todos los días.
Si dejamos de lado las medidas, el ajuste del calzado es subjetivo. Es normal que las preferencias varíen de persona a persona. Tal vez prefieras mayor espacio o ajuste en tu calzado, dependiendo de cómo te guste que se sienta. Tu mejor elección: usa tus medidas de los pies como una guía, pero asegúrate de probarte varios pares para encontrar el que se sienta más cómodo en los pies.
Preguntas frecuentes
¿Cómo saber si estás usando la talla de calzado equivocada?
Si sientes pellizcos en los dedos de los pies o tienes poco espacio para moverlos en la punta, es probable que estés usando un calzado demasiado pequeño. Si el cuello del calzado es muy alto o hay roces o irritaciones alrededor del tobillo, puede que estés usando un calzado demasiado grande. El talón también podría salirse o moverse en un calzado que sea demasiado grande, o podrías sentir que la plantilla ortopédica no está centrada debajo del pie.
¿Cómo saber si un niño está usando la talla de calzado equivocada?
Un niño podría estar usando la talla equivocada si está constantemente inquieto con su calzado, expresa incomodidad o muestra patrones de pisada inusuales. Además, si no hay suficiente espacio para que pongas tu punta del dedo entre su punta del dedo gordo y la punta del calzado, es probable que sea demasiado pequeño.
¿Cómo conviertes la talla de calzado para hombre a la de mujer?
En general, hay una diferencia de talla de 1.5 entre el calzado para hombre y mujer en Nike. Por ejemplo, si usas talla 8 en calzado para mujer, es probable que uses talla 6.5 en calzado para hombre. Algunos estilos de calzado se ofrecen en tallas unisex, sin embargo, asegúrate de consultar los datos del producto antes de comprar un nuevo par.
¿Cuál es el mejor calzado Nike para pies anchos?
Si descubres que la talla de calzado estándar se siente muy estrecha en el pie, puedes explorar los estilos anchos o extraanchos. Hay varios íconos de calzado Nike que están diseñados con un ajuste ancho o extraancho, incluidos el Nike Pegasus y el Nike Monarch.
¿Cómo conviertes la talla de calzado de EE. UU. a la talla europea?
Para convertir las tallas de calzado entre la de EE. UU. y la europea, asegúrate de consultar las tablas de tallas de un distribuidor individual, ya que estas difieren de marca a marca. Para convertir el calzado Nike de la talla de EE. UU. a la europea, consulta las tablas de tallas de calzado en Nike.com para hombre, mujer y niños.
¿Cómo conviertes la talla de calzado de EE. UU. a la talla canadiense?
Canadá usa el mismo sistema de talla de calzado que EE. UU., por lo que no hay necesidad de convertir las tallas.
Texto: Julia Sullivan