Cómo tomar las medidas del pie para encontrar la talla de calzado adecuada

Ya sea que busques calzado deportivo de alto rendimiento o calzado informal para todos los días, es importante usar un calzado que te quede bien y que brinde soporte cómodo a los pies. El calzado que no te queda bien puede provocar una sensación de incomodidad, pies adoloridos o ampollas. Y desgraciadamente, usar la talla de calzado equivocada es más común de lo que podrías imaginar.

Un estudio de 2018 publicado en la Journal of Foot and Ankle Research descubrió que hasta dos tercios de las personas podrían estar usando calzado que no les queda bien y que usar la talla equivocada está asociada tanto con el dolor como con una peor salud general de los pies.

Entonces, ¿cómo saber si estás usando la talla de calzado adecuada? Encontrar la talla de calzado correcta comienza con medir con precisión los pies. Continúa leyendo para aprender cómo tomar las medidas de los pies y cómo encontrar tu talla de calzado Nike. Además, echa un vistazo a los consejos adicionales para elegir calzado cómodo y con soporte que satisfaga tus necesidades.

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