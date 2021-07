Más allá del estilo: Lono Brazil III corre para liberar la creatividad

Recibiste la influencia del estilo individualista que caracteriza a la NBA y al hip-hop. Pero parece que, al crecer en Japón, no se fomentaba tanto la expresión de esa originalidad. ¿Cómo encontraste el equilibrio?

A decir verdad eso es algo muy interesante. Ir a la escuela [en Japón], se trata más de mezclarse y no destacar. [Pero] obviamente, cada día me sentía como un bicho raro debido a mi mezcla étnica. Era un poco diferente y lo sabía, pero aún así quería integrarme. Así que intenté vestirme como los demás niños de aquí. Entonces me di cuenta de que o bien era muy alto o bien tenía un aspecto diferente. Fue entonces cuando empecé a entender que no tengo que vestirme de una manera específica porque siempre seré diferente. Así que, ¿por qué no hacer lo que me da la gana y usar lo que se me antoje? Sin embargo, eso me llevó algo de tiempo. Probablemente fue alrededor del bachillerato o la universidad cuando me di cuenta de que mi experiencia me ayudaba a hacer cosas totalmente originales, tanto creativa como estilísticamente.