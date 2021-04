Más allá del estilo: Lillian Ahenkan (mejor conocida como "@FlexMami") se viste para sí misma

De hecho, existen paralelismos no solo en la cultura, sino también en la identidad de género, ¿no crees?

Me gusta mucho resaltar mi femineidad. Por mucho tiempo, pensé, no me quiero vestir femenina porque la connotación de ser una "chica híper femenina" no es muy buena. Luego, de pronto, decidí que no me importaba y que me gustaban los vestidos y que me consideraran linda y hermosa. De igual modo, mañana podría usar un traje y también sentirme cómoda. Se trata de usar lo que quiero y lo que me hace sentir bien.