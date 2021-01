Lo que tratan de decirte las emociones

La psicóloga Angela Duckworth, PhD, autora del best-seller "Grit", considera esta "señal" como un punto clave en nuestra evolución. El estrés y la ansiedad se originan en tu mecanismo de lucha o huida, programado y desarrollado durante millones de años, dice Duckworth. "Si tus antepasados no tenían una respuesta de estrés ante una amenaza, no sobrevivían", dice. "Por ejemplo, la crisis del coronavirus. Si no estuvieras estresado, tal vez no habrías comenzado a lavarte las manos durante 20 segundos. Si dijeras: 'así está bien igual', no habrías tomado medidas". Estas son reacciones de adaptación. El hecho de que el estrés sea un sentimiento negativo es parte de la razón por la cual funciona". De hecho, durante experiencias realmente desafiantes, dice Duckworth, "si no estás estresado, no eres humano".



También, es posible que otras emociones atribuyan su incomodidad a la evolución. "Cuando sientes sed, significa que estás deshidratado. Tu cuerpo te está diciendo que necesita agua para sobrevivir", dice Stephanie Cacioppo, PhD, neurocientífica y miembro del Nike Performance Council quien se especializa en la soledad. "Al igual que la sed, la soledad es una señal que te dice que careces de algo. Cuando te sientes solitario, significa que necesitas reconectarte con los demás".



Aún cuando no puedas librarte de las emociones difíciles, no estás indefenso para poder confrontarlas. Aquí te decimos donde comenzar.