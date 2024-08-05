Todo el equipo que necesitas para prepararte para un triatlón
Guía de compra
Cuando vas a competir en un triatlón, la preparación potencia el rendimiento. Asegúrate de tener estos artículos para llegar fuerte a cada evento.
Ya sea que vayas a hacer un triatlón sprint o un Ironman completo, prepararse para cada parte de una carrera multideportiva puede ser complicado. La transición entre las pruebas de natación, ciclismo y de correr puede ser difícil tanto para los atletas veteranos como para los recién llegados. Prepararte para afrontar estas transiciones puede ayudarte a ahorrar unos minutos muy valiosos y asegurarte de que tienes todo lo que necesitas para competir.
Estas son algunas cosas que deberías tener en cuenta:
Opciones de ropa
La ropa que te pongas dependerá del tiempo que haga (por ejemplo, en los triatlones de otoño deberías llevar más capas que en los de verano). Sin embargo, es recomendable invertir en ropa que puedas llevar en más de un evento, tal y como recomienda Timothy Miller, entrenador certificado por la USATF y especialista en medicina deportiva del Wexner Medical Center de la Ohio State University. Así no tendrás que cambiarte de ropa para pasar de correr a montar en bicicleta o viceversa. Te mostramos una selección de productos de rendimiento absorbente de sudor:
Camiseta sin mangas Nike AeroSwift
La ligereza y la transpirabilidad son cruciales, especialmente para las carreras en condiciones de calor, y la camiseta sin mangas Nike AeroSwift para mujer y hombre está diseñada para competir. Esta playera ligera y suave utiliza la tecnología Nike Dri-FIT ADV para mantener la transpirabilidad y cuenta con orificios abiertos por toda la tela que proporcionan una ventilación estratégica mientras te mueves.
Playera Nike Rise 365 y Nike One Classic
Las camisetas sin mangas y de tirantes pueden ser perfectas para las carreras más intensas, pero cuando intentas ponerte varias capas de ropa o las temperaturas descienden durante el triatlón, una prenda como la camiseta Nike Rise 365 para hombre y la Nike One Classic para mujer puede venirte muy bien. La playera Rise 365 es transpirable y ligera. Además, siguiendo los comentarios de los runners, Nike ha incorporado ventilación en las zonas de mayor acumulación de calor en el panel frontal de la versión actual para que puedas mantener la frescura mientras corres sin renunciar a la comodidad en los momentos de transición. En el caso de la playera Nike One Classic, la tela ligera y sedosa se seca rápidamente y absorbe el sudor de la piel para acelerar su evaporación.
Mallas cortas Nike AeroSwift y Nike Universa
Pasar de la parte de correr a la de ciclismo es más fácil si usas la misma cobertura para la parte inferior del cuerpo. ¿Has pensado en llevar unas mallas cortas? Las mallas cortas Nike AeroSwift para hombre y los shorts de ciclismo Nike Universa para mujer están diseñados para competir y cuentan con tecnología Nike Dri-FIT absorbente de sudor. El modelo AeroSwift cuenta con un forro interior para una mayor sujeción, bolsillos adicionales alrededor de la cintura para guardar llaves o tarjetas y ventilación para ofrecer una mayor comodidad. Las mallas Universa cuentan con una cintura extragrande para evitar que la prenda se enrolle, pellizque o se mueva, lo que supone un gran beneficio si vas a usarlas en varias fases. Además, la tela absorbente de sudor mantiene la transpirabilidad y comodidad.
Opciones de tenis
Miller afirma que algunas personas ahorran tiempo enganchando sus tenis a los pedales de la bicicleta antes de la carrera, lo que les permite deslizar los pies en los pedales durante el tramo de transición. También podrías usar tus tenis de correr en la bicicleta; otra forma de ahorrar tiempo. Si esa es tu estrategia, te recomendamos que elijas tus tenis en función de la distancia que vayas a recorrer. Aquí tienes algunas sugerencias de Andrew Bumbalough, responsable de la línea de productos de correr de Nike, basadas en las disciplinas de triatlón más habituales y la duración del tramo de carrera de cada una.
Sprint (carrera de 5 km): Nike Streakfly
Dada su corta distancia, puedes centrarte más en la velocidad que en la resistencia, y para eso, los Nike Streakfly son un modelo idóneo tanto para mujer como para hombre. Los Streakfly son los tenis de competición más ligeros de Nike, con una entresuela ZoomX completa que proporciona una reasponsividad óptima y ligera. La parte superior de tejido Knit ultrafino ofrece comodidad y soporte, y el refuerzo adicional en la parte delantera está diseñado para proporcionar estabilidad.
Distancia olímpica (carrera de 10 km): Vaporfly 3
La distancia de 10 km puede suponer todo un desafío, ya que puedes llevar un ritmo más rápido que el de una maratón, pero necesitarás resistencia para recorrer todos esos kilómetros. Debido a estos factores, los Nike Vaporfly 3 son una opción muy a tener en cuenta, tanto para hombre como para mujer. Diseñados específicamente para carreras de media distancia y los maratones, los Vaporfly cuentan con una placa de fibra de carbono Flyplate, que proporciona un soporte seguro y una gran propulsión. La espuma ZoomX Foam, que va desde el talón hasta la punta, proporciona un retorno de energía aún mayor que los modelos anteriores para ofrecer un ajuste elástico. Los Vaporfly 3 también pueden ser una buena opción para las distancias de sprint e Ironman.
Ironman (carrera de 42 km): Alphafly 3
Correr una maratón ya es todo un desafío, pero en un Ironman agregas pruebas de ciclismo y natación, así que es crucial contar con una gran resistencia. Los Nike Alphafly 3 para hombre y mujer pueden ser una bendición en este sentido, ya que están diseñados para maratones y competiciones de larga distancia por pavimento. Cuentan con espuma ZoomX Foam, una parte superior Flyknit y una placa de carbono curvada, así como con la tecnología Zoom Air que proporciona una pisada con propulsión para lograr un movimiento más eficiente. Además, son los Alphafly más ligeros de Nike, por lo que proporcionan toda la amortiguación y el retorno de energía sin agregar peso.
Otros imprescindibles
Una vez que tengas listas la ropa y los tenis, podrás centrarte en otros componentes de tu equipo. Tal como nos explica Amie Dworecki, entrenadora certificada por la USATF y directora de Running with Life, un buen equipo deberá contar con los siguientes artículos:
- Casco de ciclismo: sorprendentemente, Dworecki señala que, a menudo, a la gente se le olvida con todo el ajetreo de los preparativos. Esto es un gran problema, ya que el casco es obligatorio para competir, lo que significa que si no tienes una tienda cerca, podrían descalificarte incluso antes de comenzar.
- Material para cambiar ruedas: tan importante como tener un kit de reparación a mano es aprender a utilizarlo con velocidad. Ella sugiere practicar hacer un parchado o cambio de neumáticos varias veces antes del día de la carrera.
- Bolsa impermeable con tus datos: conviene llevar la información sobre la carrera, el carné de identidad y los contactos de emergencia.
- Lentes de sol: Incluso si no los usas mientras corres, querrás tenerlos mientras andas en bicicleta, dice Dworecki. "Al usarlos
en la bicicleta para protegerte del resplandor y de la tierra, puedes guardarlos dentro de tu casco, para que recuerdes acceder a ellos en el momento adecuado", sugiere.
- Googles y gorra de natación: aunque son opcionales, la gorra reduce la resistencia hidrodinámica del agua, mientras que las gafas son muy útiles cuando se compite con muchos nadadores. "Puedes sentir que estás nadando en una lavadora, dependiendo de la carrera", dice Miller. Puede que estés bien sin goggles cuando nadas solo, pero si hay gente chapoteando a tu alrededor, especialmente si está soleado, te vendrá bien usar unos".
- Toalla: puedes secarte al aire al salir del agua si hace calor, pero, si hace frío, necesitarás tener una toalla a mano para no empezar la siguiente disciplina congelándote.
- Crema o spray antirroce: son muy recomendables para evitar rozaduras. Probablemente, no los uses durante el entrenamiento, por lo que quizás pienses que no lo necesitarás durante la carrera, dice Dworecki, pero pueden ser de gran ayuda para evitar molestias.
- Hidratación y energía a mitad de carrera: incluso en los triatlones Ironman, que cuentan con numerosas estaciones de agua, muchos runners experimentados tienden a llevar un paquete de hidratación y algún tipo de carbohidrato, como geles energéticos.
- Bolsa de transición: es la bolsa en la que vas a llevar tus cosas, así que mete ahí tu equipo, incluido todo lo que vas a necesitar después de la carrera. Eso puede incluir un par de calcetines extra, un protector solar, una bolsa de hielo instantánea, tenis secos o sandalias y un bálsamo para labios. También es conveniente llevarse por si acaso algunos repuestos de los equipos que vas a usar en la carrera. Esto podría ser una gorra de natación y goggles, otro par de lentes de sol o incluso un segundo traje de baño.
¿Lo más importante? Miller sugiere que, si es posible, te entrenes con lo que usarás el día de la competición. El día de la carrera siempre traerá sorpresas, comenta. Puede ser que haya más nadadores a tu alrededor de lo que pensabas o que tengas un problema menor con la bicicleta que te lleve unos minutos solucionar. Cuanto más practiques, especialmente las transiciones entre eventos, mejor preparado estarás una vez que llegues a la línea de salida.
Texto: Elizabeth Millard