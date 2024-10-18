Cómo elegir la mejor chamarra de running para la lluvia Nike

Cómo elegir la mejor chamarra para la lluvia Nike para el running
Guía de compra
Acumula kilómetros y desafía los aguaceros con las mejores chamarras Nike para la lluvia.
Algunas personas consideran que el correr bajo la lluvia es un agradable respiro, al mismo tiempo que otras tratan de evitarlo a como dé lugar. Independientemente de lo que te guste, invertir en el equipo para correr bajo la lluvia adecuado te ayudará a garantizar la constancia del entrenamiento de una temporada a otra
Una buena chamarra para la lluvia para el running puede mejorar tu carrera, tanto si llovizna como si llueve intensamente. Nike ofrece una gran variedad de chamarras de correr para clima húmedo. Algunas presentan tecnología impermeable Nike Storm-FIT ADV, que mantendrá la transpirabilidad con lluvia ligera. Otros están equipados con tecnología Therma-FIT que ayuda a resistir la pérdida de calor.
A continuación, echa un vistazo a las mejores chamarras de correr para la lluvia de Nike, gracias a la tecnología aplicada en los diseños.
1. Chamarras para la lluvia Nike Storm-FIT
La tecnología Storm-FIT exclusiva de Nike utiliza microfibras de poliéster ultrafinas y un laminado de alta transpirabilidad para protegerte del viento y del agua, al mismo tiempo que mantiene la calidez. Las chamarras confeccionadas con esta tecnología están diseñadas para proteger la ropa que lleves debajo para que no se empape. Te darás cuenta de que los gorros de estas chamarras a menudo tienen un cordón regulable que se ajusta en la parte superior e inferior.
Esta chamarra de dos y tres capas también tiene puños ajustables de cierre por contacto, que ofrecen más protección de la lluvia para evitar la humedad y ofrecer comodidad durante la carrera. Los objetos pequeños (como llaves y tarjetas) se guardan de forma segura en los bolsillos de mano con cierre y el bolsillo con cierre en el pecho protege los dispositivos electrónicos de los elementos del tiempo.
2. Chamarras para la lluvia Nike Storm-FIT ADV
La versatilidad se impone cuando se trata de chamarras de correr para la lluvia hechas con este material. Las chamarras hechas con esta tecnología son suaves, ligeras y para usarlas solas o con otras prendas, según tus necesidades. Elige entre parkas, capas y sudaderas sin cierre tres en uno, algunas de ellas a prueba de viento e impermeables para mantener la comodidad, incluso en las condiciones más extremas. Los detalles de ajuste rápido, como las solapas de cierre por contacto, los cordones elásticos con marcas reflejantes y los cierres bidireccionales, harán que te sientas de maravilla cuando te enfrentes a lo más extremo de la naturaleza.
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3. Chamarras Nike Therma-FIT
La tecnología Nike Therma-FIT incorpora una tela reguladora del calor que utiliza el propio calor del cuerpo para mantener la calidez en condiciones de frío. Dependiendo de la tela utilizada, también puede ser repelente al agua. Las chamarras Nike Therma-FIT, que incluyen un aislamiento sintético suave y esponjoso o una opción acolchada más ligera, tienen un diseño avanzado que favorece el movimiento y ofrece espacio adicional en las mangas, perfecto para usar solo o con otras prendas. Los cierres bidireccionales, los bolsillos forrados de tejido Fleece y los diseños reversibles pueden ser solo algunas de las muchas ventajas que se agregaron.
CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Chamarras y chalecos de la colección Nike Trail
Cuando luches contra el mal tiempo, elige prendas exteriores de la colección Nike Trail. Por ejemplo, las "Cosmic Peaks" son un básico para hombre, confeccionadas con un tela resistente al agua y al viento. Para mujer, la chamarra de correr Nike Trail Repel UV ofrece protección UV y un acabado repelente al agua.
Texto: Faith Brar