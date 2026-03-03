Presentamos los Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas: unos tacos de fútbol dignos de "La Reina"
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Los primeros tenis exclusivos de la estrella del fútbol son unos innovadores tacos de alto rendimiento con una estilo reconocible que rinde homenaje a su homónima en cada detalle.
- Los tacos de fútbol Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas rinden homenaje a "La Reina" en cada detalle del diseño, desde su número favorito, el 11, hasta una "A" que forma una corona.
- Los primeros tacos Player Edition de la campeona de fútbol cuentan con las últimas tecnologías de Nike Fútbol, diseñados para hacer movimientos precisos y cortes seguros en el campo.
- Lanzados el 2 de febrero de 2026, los tacos Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas están disponibles en tallas para adultos y niños en Nike.com y en tiendas Retail seleccionadas.
La abeja reina del fútbol ahora tiene sus propios tacos a juego. Nike lanzó la primera edición Player Edition de Alexia Putellas de sus populares tacos de fútbol Phantom 6.
Los Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas se diseñaron al tomar en cuenta el estilo de juego dominante de la superestrella y sus contribuciones al juego. De hecho, cada detalle de sus primeros tacos de fútbol exclusivos recordará a quienes los lleven a la jugadora que les da nombre.
Con el 11 presente en todo el taco, es evidente que este número tiene un significado personal especial para la estrella.
"Cuando empecé a ver al Barça, recuerdo que el 11 era Rivaldo, un zurdo", explica Putellas, también zurda, sobre el significado personal que tiene el número para ella. "Me enamoré de ese número. Todos quieren el número 10, pero el 11 es especial. Cuando vean el 11, quiero que piensen en Alexia".
El tema "More Than 11" es evidente en todo el taco, con el número 11 en varios lugares, desde los más obvios (es decir, la suela y la parte superior) hasta los más discretos (la plantilla).
Si se observa de cerca el logotipo de Nike que aparece en el taco, se encontrará un par de 11 que se combinan para formar no solo una "A" elegantemente escrita, sino también una corona, en referencia al número del jersey de Putellas, su primera inicial y su apodo: "La Reina".
Como mujer y fuerza dominante en el campo en un deporte jugado principalmente por hombres, Putellas se ha ganado su apodo por derecho propio.
"Al crecer en España, solo veía a hombres jugando al fútbol", dice. "Nunca soñé con jugar en el Camp Nou o tener mis propios tacos de fútbol Nike”.
Al igual que el resto del diseño, la paleta de colores de los Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas está inspirada en sus movimientos y destreza en el campo, con rojos radiantes que reflejan poder y creatividad y tonos negros que representan confianza y control. Los ligeros detalles metalizados y los elementos brillantes agregan toques de luz para un efecto mejorado, y los gráficos en capas agregan un mayor atractivo visual.
Sus primeros tacos de fútbol de autor no solo sorprenden por su diseño, sino también por su confección, con tecnologías de rendimiento innovadoras desarrolladas a partir de las ideas de jugadores de elite, incluida, por supuesto, la propia Putellas. Esta versión de los Phantom 6 está diseñada para que jugadoras de todas las edades realicen ataques precisos y cortes rápidos similares a los de su ídolo.
La capacidad de sorprender en el campo se debe a la parte superior Tuned Gripknit de la bota, que proporciona la máxima precisión en todas las condiciones. La placa Cyclone 360 ayuda con la tracción rotacional y los movimientos rápidos, mientras que la punta está diseñada al pensar en la comodidad y el control del balón.
Junto con los tacos Player Edition hay varios prendas de ropa divertidas a juego para quienes siguen fielmente a Alexia Putellas de todas las edades: un conjunto deportivo para adultos, una playera y unos shorts para niños. Estas piezas presentan detalles de diseño similares a los de los tacos y celebran a Putellas como una fuerza dominante en el deporte.
Los Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas ya están disponibles en Nike.com y en distribuidores seleccionados en versiones para adultos y niños: los Phantom 6 Elite FG Low-Top y los Jr. Phantom 6 Academy MG.