Presentamos los Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas: unos tacos de fútbol dignos de "La Reina"

"Al crecer en España, solo veía a hombres jugando al fútbol", dice. "Nunca soñé con jugar en el Camp Nou o tener mis propios tacos de fútbol Nike”.

Al igual que el resto del diseño, la paleta de colores de los Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas está inspirada en sus movimientos y destreza en el campo, con rojos radiantes que reflejan poder y creatividad y tonos negros que representan confianza y control. Los ligeros detalles metalizados y los elementos brillantes agregan toques de luz para un efecto mejorado, y los gráficos en capas agregan un mayor atractivo visual.

Sus primeros tacos de fútbol de autor no solo sorprenden por su diseño, sino también por su confección, con tecnologías de rendimiento innovadoras desarrolladas a partir de las ideas de jugadores de elite, incluida, por supuesto, la propia Putellas. Esta versión de los Phantom 6 está diseñada para que jugadoras de todas las edades realicen ataques precisos y cortes rápidos similares a los de su ídolo.

La capacidad de sorprender en el campo se debe a la parte superior Tuned Gripknit de la bota, que proporciona la máxima precisión en todas las condiciones. La placa Cyclone 360 ayuda con la tracción rotacional y los movimientos rápidos, mientras que la punta está diseñada al pensar en la comodidad y el control del balón.

Junto con los tacos Player Edition hay varios prendas de ropa divertidas a juego para quienes siguen fielmente a Alexia Putellas de todas las edades: un conjunto deportivo para adultos, una playera y unos shorts para niños. Estas piezas presentan detalles de diseño similares a los de los tacos y celebran a Putellas como una fuerza dominante en el deporte.

Los Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas ya están disponibles en Nike.com y en distribuidores seleccionados en versiones para adultos y niños: los Phantom 6 Elite FG Low-Top y los Jr. Phantom 6 Academy MG.