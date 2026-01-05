Los Nike Tiempo Maestro llegan para convertir las oportunidades en la cancha en triunfos
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La más reciente adición a la colección Tiempo cuenta con una parte superior de Techleather, un material ultrasuave y diseñado estratégicamente, listo para revolucionar el terreno de juego.
- El último modelo Tiempo de Nike, el Tiempo Maestro, son unos innovadores tacos de fútbol diseñados para ayudar a los jugadores a convertir las oportunidades potenciales en jugadas ganadoras.
- La innovación revolucionaria de los Tiempo Maestro se basa en un material superior de cuero extremadamente suave y con diseño avanzado, conocido como Techleather, que envuelve el pie de forma natural.
- Junto con el Maestro, se lanzan tres modelos adicionales de Tiempo diseñados para satisfacer las diversas necesidades de los atletas.
- La nueva línea Tiempo está programada para lanzarse a nivel mundial en nike.com y en tiendas seleccionadas el 22 de enero de 2026.
Los Nike Tiempo Maestro llegaron al rescate en todos los partidos de fútbol cuando todo estaba en juego. Diseñados con un material superior de calidad premium de cuero con diseño avanzado supersuave, los Maestro brindan a los jugadores el impulso que necesitan para tomar rápidamente el balón y llevarse a casa la victoria durante los partidos más emocionantes. Lo que más les gusta a los atletas de este cuero con diseño avanzado, conocido como Techleather, es que ofrece similitudes con el cuero sin comprometer el rendimiento.
"Los atletas pidieron todo lo que les gusta del cuero natural: el ajuste, el tacto y la confianza, sin que eso limite el rendimiento", dice Marian Dougherty, vicepresidenta de Calzado de fútbol internacional de Nike. "Con Techleather logramos exactamente eso y más: un material que respeta la herencia de los Tiempo y, a la vez, redefine un nuevo estándar para los tacos de cuero del futuro".
Al igual que los otros tacos de fútbol de la colección Nike Tiempo, los Tiempo Maestro ayudan a los atacantes creativos a tomar rápidamente el balón. Lo que diferencia a los Maestro es su innovadora placa dividida, que permite que el material superior revolucionario envuelva aún más el taco de fútbol y ofrezca una sensación constante de contacto con el balón.
Los atletas que probaron los Tiempo Maestro señalan que el nuevo material superior mantiene un rendimiento constante incluso en condiciones de humedad extrema, algo clave de cara al mayor torneo de fútbol del mundo en el verano de 2026. Como los partidos a menudo se juegan en condiciones húmedas, este es un avance significativo.
Las características adicionales de los Maestro incluyen un cuello de punto integrado y un ojo que complementan aún más la parte superior de Techleather, lo que proporciona un bloqueo dinámico y un ajuste ceñido. Mientras tanto, los tachones icónicos de la suela, alargados, ligeramente retorcidos y de colores llamativos contrastan con el distintivo color morado de los tacos para ofrecer un look atrevido que proporciona una tracción y un control excepcionales. Esta poderosa combinación de tecnologías innovadoras permite giros rápidos y aceleración en momentos críticos, lo que brinda a los jugadores la oportunidad de robar el balón y anotar.
"Maestro es el equilibrio perfecto entre los tacos de fútbol modernos y ligeros y el cuero icónico y premium, con un poco más de estilo", dice el futbolista alemán y atleta de Nike, Jamal Musiala.
Junto con el Maestro, se lanzan tres modelos adicionales de Tiempo diseñados para satisfacer las necesidades más específicas de los atletas. Está el ligero Tiempo Ligera, un diseño sencillo y tradicional creado para el rendimiento; el Tiempo ReactGato, el mejor calzado de cancha interior diseñado para jugadores de futsal competitivos; y el Tiempo StreetGato, una opción versátil que se adapta bien tanto a la cancha como al uso diario.
La nueva línea Nike Tiempo estará disponible a nivel mundial el 22 de enero de 2026, en nike.com y en tiendas retail seleccionadas.