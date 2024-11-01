Los tenis Tatum 2 celebran el estilo de juego natural de Jayson Tatum

Los fans del juego orgánico de Jayson Tatum tienen una nueva razón para emocionarse. Los tenis de básquetbol Tatum 2 se basan en el diseño ligero de los Tatum 1 con características mejoradas y nuevos diseños audaces.

Tatum comenta sobre el diseño de los tenis: "Para mí, estos segundos tenis representan la evolución y cuánto he crecido como jugador".

Basándose en el movimiento y la emoción inherentes de la visión de la marca Jordan para el diseño de los tenis de básquetbol, la confección de los tenis se adapta al juego de la superestrella de básquetbol y a las necesidades de quienes intentan jugar como él. La durabilidad de Tatum en la cancha y su consistencia como jugador de primer nivel fueron claves en su diseño, que incluye la unidad Nike Air Strobel de largo completo integrada para minimizar los impactos.

Los Tatum 2 reflejan la seguridad de Tatum, su estilo de juego orgánico y su sentido de la moda. "Nos inspiramos en la tranquilidad de Jayson en situaciones críticas y tratamos de darle vida a la sensación de 'sin presión' para transmitírsela a quien use los Tatum 2", dice Bryant Klug, diseñador experto de tenis de la marca Jordan.

Los segundos tenis exclusivos de Tatum son ligeros, un básico de la línea Tatum. Su parte superior está hecha con almohadillas grandes de espuma y tela colocadas estratégicamente alrededor de las partes del pie que experimentan la mayor presión en el básquetbol. Un marco de espuma envuelve la parte superior de los tenis y rodea las cubiertas para estabilizar el pie durante los movimientos multidireccionales sin limitar la movilidad ni ser estrechos. La suela ligera de los tenis, diseñada con un patrón de tracción modificado con diseño de espiguilla, ofrece mayor cobertura donde se necesita.

El estilo es tan importante en el diseño de los tenis como la funcionalidad. Las almohadillas de espuma grandes y los colores llamativos evocan el look divertido de los tenis de básquetbol de los años 90. El logotipo y el número de Tatum aparecen en la parte posterior de los tenis; también tienen frases con un significado personal para él, muestran su confianza en sí mismo y la dedicación a su familia, como "Find a Way" y "Like Father, Like Son".

Cinco combinaciones de colores, "Denim" (hecha con materiales sostenibles), "Sidewalk Chalk", "Vortex", "Legacy" y "Momma's Boy", están disponibles en tallas cerradas y medios números para hombre y mujer. Cada estilo tiene diseños audaces en tonos pastel o neón y representa algún aspecto único del juego, la vida personal o las características de Tatum. Por ejemplo, el "Vortex" alude a su capacidad para mantener la calma bajo presión, mientras que el "Momma's Boy", con la flor y el color favoritos de su mamá, hace referencia a su estrecha relación.

Los Tatum 2 también están disponibles con las combinaciones de colores "Vortex", "Sidewalk Chalk" y "Legacy" para niños grandes y la combinación "Vortex" solo para niños de preescolar, bebé e infantil. Como en la versión original, el diseño de los tenis Tatum 2 para niños facilita ponérselos y quitárselos con un talón plegable. Son tan orgánicos como el estilo de juego de Tatum.

Los Tatum 2, lanzados por primera vez en marzo de 2024 con la combinación de colores "Momma's Boy", están disponibles en línea en Nike.com y en tiendas seleccionadas.