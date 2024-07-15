La marca Jordan lanza el calzado exclusivo Tatum 1
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Descubre todo lo que debes saber acerca del lanzamiento del primer calzado exclusivo de la marca Jordan de Jayson Tatum.
Publicación del contenido original: 19 de febrero de 2023
Lo que debes saber:
- El Tatum 1, primer calzado exclusivo de Jayson Tatum, es el calzado de básquetbol de alto rendimiento más ligero de la marca Jordan esta temporada. Su talla 9 US para hombre pesa menos de 340 gramos.
- El calzado tiene un marco ligero y cubierto con espuma y una unidad Zoom Air en el antepié. Brinda comodidad y responsividad sin sacrificar la sensación de la cancha.
- El diseño para niños del Tatum 1 tiene un sistema de talón plegable para ponérselo y quitárselo sin usar las manos.
Después de firmar un contrato con la estrella de la NBA en 2019, la marca Jordan colabora con Jayson Tatum para lanzar su primer calzado exclusivo: el Tatum 1. Con un diseño ligero, espuma responsiva y amortiguación Zoom Air, el Tatum 1 es un calzado de básquetbol completo, apto para cualquier posición.
"Quiero que la gente sienta una conexión conmigo", dice Tatum. "Recuerdo que siendo niño, entraba a la tienda y buscaba el calzado exclusivo de mis jugadores favoritos. En cuanto veía el calzado o me lo ponía, de alguna forma me sentía en sincronía y más cerca de ellos. Por eso quiero que este calzado sea un puente entre mis fans y yo, para que nos una más".
El calzado Jordan Tatum 1 nació del deseo de Tatum de usar un calzado que se sienta muy conectado con su pie. Hecho con un marco de plástico ligero pero resistente, el calzado está cubierto con espuma y tiene goma colocada estratégicamente para ofrecer tracción en la cancha.
Para reducir el peso, los diseñadores de calzado redujeron la goma al máximo y solo la usaron en zonas estratégicas, como bajo el metatarso y la punta del pie. Este detalle es un apoyo al juego predominantemente en el antepié de Tatum; ofrece agarre en la cancha durante las ofensivas largas.
También en el antepié del calzado, una bolsa Zoom Air grande brinda amortiguación y responsividad sin sacrificar la sensación de la cancha. Así, los jugadores están suficientemente cerca del suelo para saltar, hacer cortes y pivotar con precisión. La parte superior de malla tejida es transpirable y ligera; el cuello está acolchado para brindar soporte en el tobillo.
Para los jugadores de básquetbol jóvenes, Tatum quería un calzado fácil de poner y quitar. En colaboración con el equipo de diseño de la marca Jordan, Tatum impulsó un diseño específico para niños con su calzado exclusivo que usa un sistema innovador de manos libres con entrada fácil. Para los niños que quieren ser más independientes, las instrucciones están en el talón de forma clara. Donde dice "STEP", los niños simplemente pisan el calzado, deslizan el pie hasta dentro y están listos para jugar.
Disponible el 7 de abril de 2023, el Tatum 1 viene en tallas para toda la familia, así, tú y todo tu equipo pueden usar el Tatum 1 y jugar un partido informal cuando lo deseen. El calzado también se lanza conjuntamente con una colección de ropa inspirada en la combinación de colores zoológico y barbería del Tatum 1. Los básicos del guardarropa en la colección incluyen sudaderas con gorro y playeras para hombre, mujer y niños.
Preguntas frecuentes
¿El Tatum 1 viene en tallas exactas?
Sí, el Tatum 1 viene en tallas exactas. Para obtener más información sobre las tallas de calzado, consulta la tabla de tallas de Nike para calzado de hombre, mujer o niños.
(Contenido relacionado: Cómo tomar las medidas del pie para encontrar la talla de calzado adecuada)
¿Cuánto cuesta el Jordan Tatum 1?
Precio minorista del Tatum 1: $120 el calzado para adulto, $90 el calzado para niños grandes y $75 el calzado para niños de preescolar.
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Jordan Tatum 1?
El Tatum 1 se lanza el 7 de abril de 2023 en tallas para toda la familia.