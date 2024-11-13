La Jordan Heir Series rinde homenaje a la excelencia en el básquetbol femenino.

Los Jordan Heir Series rinden homenaje a la excelencia en el básquetbol femenino
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Estos tenis revolucionarios están inspirados en el básquetbol femenino.
- Desde el lanzamiento de los Air Jordan OG para mujer en 1998, la marca Jordan ha apoyado a las basquetbolistas.
- Ahora, se presenta Heir Series, un estilo inspirado en las basquetbolistas y diseñado para todas las personas que aman el deporte.
- Los Heir Series son los tenis más cercanos al suelo de la línea de básquetbol de la marca Jordan, lo que permite correr y hacer cortes; movimientos que son fundamentales en el básquetbol femenino. El nuevo estilo también incluye un patrón de tracción con diseño de espiguilla de goma y una estructura flexible y adaptable para mejorar la sensación, el control y el soporte en la cancha.
- Los Heir Series vienen en tres combinaciones de colores y está disponible a nivel mundial en Jordan.com y en las ubicaciones de distribuidores seleccionados.
Las mujeres revolucionaron el básquetbol. "Estamos presenciando una era crucial y transformadora para los deportes, especialmente los deportes femeninos", dijo Rhyne Howard, defensa del Atlanta Dream y atleta de la marca Jordan. Por eso, es lógico que la marca Jordan se comprometa a rendir homenaje y atender a las jugadoras.
En 1998, la marca Jordan lanzó sus primeros tenis de básquetbol creados para las mujeres, los Air Jordan OG. Desde entonces, la marca ha creado tenis para profesionales como la exjugadora de Minnesota Lynx, Maya Moore, y defensa de Los Angeles Sparks, Kia Nurse, y lanzó los Air Jordan 37 y 38. Además, varias atletas de la familia de la marca Jordan han competido con los modelos Player Edition de los Air Jordan, Tatum 2 y Luka 3.
Ahora, la marca Jordan está apuntando aún más alto cuando se trata de apoyar el básquetbol femenino. Te presentamos Heir Series, un nuevo diseño de tenis creado a partir de comentarios de atletas femeninas de la familia de la marca Jordan.
En cuanto al rendimiento, las profesionales pedían unos tenis con un diseño lo más cercano posible al suelo para tener un mayor contacto con la cancha. Un mayor contacto con la cancha permite correr y hacer cortes, movimientos fundamentales en el básquetbol femenino. ¿Qué creó la marca Jordan? Unos tenis con el estilo más bajo de su línea de básquetbol, gracias a una entresuela de Cushlon 3.0 incorporada y protegida por una capa exterior de espuma.
Para un mayor control y sensación en la cancha, los tenis incluyen un patrón de tracción con diseño de espiguilla de goma. Además, para ayudar a evitar que se doblen los tobillos, la lesión más común entre las jugadoras de básquetbol, el diseño cuenta con una estructura adaptable y flexible.
"Me encanta lo ligeros y cómodos que son, y siento que tengo mucho apoyo cuando corro y hago cortes en la cancha", dijo Jordin Canada, dos veces campeona de la WNBA y atleta de la marca Jordan. "Son unos tenis fantásticos. Me alegro mucho de que se hayan creado con la ayuda de mujeres y formar parte de esta experiencia".
Los Heir Series también destacan en estilo, con combinaciones de colores que rinden homenaje a atletas femeninas pioneras. Los "Main Character" presentan una paleta de colores vivos y un estampado animal abstracto. Los "Her Collective" incluyen los tonos favoritos de todas las atletas de la familia de la marca Jordan. Los "YSY" tienen un diseño más neutro y discreto.
"El hecho de que los Heir Series estén diseñados específicamente a partir de mis ideas, así como de otras jugadoras, es realmente representativo del cambio que está sucediendo en este momento en el básquetbol femenino", dijo Kiki Rice, base de UCLA Bruins y atleta de la marca Jordan.
Para elevar tu estilo personal, elige un par en Jordan.com y en distribuidores seleccionados de todo el mundo. Todos los tenis de básquetbol de la marca Jordan están disponibles en tallas grandes.