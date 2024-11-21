Kobe 9 Protro: cómo es que Kobe Bryant y su búsqueda incesante de la perfección redefinieron una obra maestra
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Descubre los detalles detrás de la creación de los Kobe 9 Protro.
En los meses previos al lanzamiento de los Kobe 9, el vicepresidente de innovación de Nike, Eric Avar, uno de los diseñadores de tenis más prolíficos del mundo, se preparó para presentar a Kobe Bryant los últimos tenis de su serie exclusiva.
Con el paso de los años y el lanzamiento de muchos tenis exclusivos, Eric y Kobe habían acordado una fórmula para el éxito. Antes de la aprobación, cada diseño de los Kobe 9 debía incluir tres pilares: arte, ciencia e historia.
Durante la reunión, Eric presentó a Kobe el primer diseño de prototipo de los Kobe 9. Cuando Eric le entregó los tenis, Kobe se los devolvió. "Tú y tu equipo tienen que volver atrás y resolver la parte de la historia de los tenis, porque no se refleja allí".
Eric volvió a su casa, después de la reunión, pensando en cómo corregir el rumbo, centrándose en el pilar de la historia que faltaba. Su equipo modificó el revestimiento para brindar una mayor superficie para la expresión y trabajó en diferentes ofertas de color basadas en las historias de varios artistas y músicos que inspiraron a Kobe.
"De repente, se convirtió en un lienzo más amplio para contar la historia y dar vida a la inspiración y el espíritu de algunos de estos visionarios y creativos que Kobe sentía tan profundamente", dijo Eric.
Los Kobe 9 se alejaron del estándar de la industria con una versión high que envolvía la parte superior del tobillo, inspirados por la intensa curiosidad de Kobe sobre los boxeadores y sus regímenes de entrenamiento. Más tarde, se agregó al modelo una versión low, así como una malla diseñada estratégicamente.
Los Kobe 9 y su icónico diseño causarían sensación en su lanzamiento, convirtiéndose en los primeros tenis de la historia de Nike Básquetbol en incluir material FlyKnit.
Los fans declararon que los tenis eran una obra de arte. Su éxito ha planteado un dilema único al equipo encargado de diseñar la versión Protro que se lanzaría en 2024.
¿Cómo se mejora una obra maestra?
Un Protro, o rendimiento retro, consiste en añadir beneficios de rendimiento a un estilo existente. Fue un término que el propio Kobe inventó en su continua búsqueda de la excelencia. Los equipos de diseño y producto de Nike tuvieron muy en cuenta la idea de los Protro y han tenido en cuenta la mentalidad de Kobe para actualizar la tecnología de los Kobe 9 para el cliente actual.
La espuma Lunarlon Foam se sustituyó por React Foam, que ofrece un mayor retorno de energía y responsividad. Este cambio ofrece a los atletas una pisada nueva e innovadora en la planta del pie al mismo tiempo que mantiene la parte superior FlyKnit original.
El patrón de tracción se mejoró con una línea de tracción adicional en la parte media de los tenis para que los jugadores puedan recortar con la parte interior del pie sin notar el deslizamiento. La tracción actualizada de la entresuela incluye un mapa de presión en la suela de goma que imita el contorno natural del pie.
El objetivo es dar a los basquetbolistas una ventaja competitiva y, al mismo tiempo, permitirles rendir al máximo nivel en su afán por mejorar, manteniendo el ajuste firme.
"Los Kobe 9 se diseñaron para ser los tenis más innovadores de la historia de Nike Básquetbol cuando se lanzaron originalmente, así que vamos a hacer lo mismo con los Protro. Queremos asegurarnos de ofrecer a los atletas nuestra mejor tracción y pisada en la planta del pie, al mismo tiempo que mantenemos su ajuste firme con la talonera de fibra de carbono. Estos tenis están diseñados para ayudarte a dar lo mejor de ti y a adoptar tu Mamba Mentality", comenta Bronson Yim, gerente de productos de tenis Kobe en Nike.
Aunque han cambiado muchas cosas desde el lanzamiento original, el objetivo sigue siendo el mismo: proporcionar a los atletas la mejor tecnología para que puedan rendir al máximo nivel mientras buscan la perfección.
Para celebrar el cumpleaños y el legado de Kobe, los Kobe 9 Protro se lanzarán el 23 de agosto de 2024 en regiones seleccionadas. Los Kobe Protro 9 "Halo" se lanzarán a través de SNKRS y de tiendas seleccionadas en tallas para adultos, con más combinaciones de colores en los próximos meses.
Texto: Afnan Altimimi